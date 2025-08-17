Gladson e prefeito Railson Ferreira anunciam premiação de mais de R$ 30 mil reais para a Garota Açaí

Em uma reviravolta notável no Festival do Açaí 2025, a Contilnet obteve com exclusividade a confirmação de prêmios expressivos para a vencedora do concurso Garota Açaí: um total de R$ 32.000,00 representa um impulso sem precedentes no incentivo à cultura e à valorização das jovens que representam o evento.

Até o momento, as mídias regionais haviam registrado prêmios menores em anos anteriores, como os R$ 10 mil anunciados por Gladson Cameli em 2023, mas não havia qualquer divulgação formal sobre os novos valores, que agora vêm a público como uma novidade exclusiva da Contilnet.

O anúncio promete elevar ainda mais a expectativa para o concurso desta edição, que acontece nesta noite (16 de agosto), como parte da programação da terceira noite do festival. A escolha da Garota Açaí está marcada para as 22h, seguida pelos discursos das autoridades às 23h.