17/08/2025
Gladson Cameli e prefeito Railson Ferreira anunciam premiação de R$ 20 mil reais para a Garota Açaí

Em uma reviravolta notável no Festival do Açaí 2025, a Contilnet obteve com exclusividade a confirmação de prêmios expressivos para a vencedora do concurso Garota Açaí: R$ 15.000,00 do Governo do Estado, através do governador Gladson Cameli, e mais R$ 5.000,00 concedidos pelo prefeito Railson Ferreira. O total de R$ 20.000,00 representa um impulso sem precedentes no incentivo à cultura e à valorização das jovens que representam o evento.

Concorrentes ao título de Garota Açaí 2025 durante o festival em Feijó/Foto: ContilNet

Até o momento, as mídias regionais haviam registrado prêmios menores em anos anteriores, como os R$ 10 mil anunciados por Gladson Cameli em 2023, mas não havia qualquer divulgação formal sobre os novos valores, que agora vêm a público como uma novidade exclusiva da Contilnet.

O anúncio promete elevar ainda mais a expectativa para o concurso desta edição, que acontece nesta noite (16 de agosto), como parte da programação da terceira noite do festival. A escolha da Garota Açaí está marcada para as 22h, seguida pelos discursos das autoridades às 23h.

