Gladson chama Lula de ‘meu bixin’ e pede investimento para o Hospital Universitário do Acre

Além do presidente do Brasil, o ministro da Educação, Camilo Santana, e de membros da equipe de governo estadual e federal também estavam presentes

Durante agenda oficial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sede da Cooperacre, em Rio Branco, o governador do Acre, Gladson Cameli, defendeu mais investimentos federais para o estado e assumiu o compromisso de adotar o modelo de Hospital Universitário. A declaração foi feita diante do presidente Lula, do ministro da Educação, Camilo Santana, e de membros da equipe de governo estadual.

Gladson e Lula durante evento no Acre/Foto: Diego Gurgel

Cameli destacou a importância da união entre os entes federativos para reduzir desigualdades regionais e ampliar o acesso à saúde de qualidade na região. “Que nós, juntos, com o senhor, o ministro Camilo e a nossa equipe de governo, possamos anunciar que o Acre vai adotar o Hospital Universitário aqui também. Eu assumo esse compromisso”, afirmou.

O governador reforçou o pedido por mais investimentos, ressaltando o potencial do Acre e classificando a população do estado como um “diamante precioso” que precisa ser cuidado com políticas públicas eficientes. A visita à Cooperacre fez parte da programação oficial do presidente Lula no Acre, que incluiu encontros com representantes de cooperativas e lideranças políticas. Durante o evento, foram anunciados mais de R$1 bilhão em investimentos no estado.

