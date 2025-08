Gladson defende expansão da Expoacre e inclusão social: “O Acre é a porta do Brasil para o Pacífico”

Na noite de encerramento da Expoacre 2025, domingo (3), o governador Gladson Cameli destacou a importância da feira não apenas como vitrine de negócios, mas como símbolo de integração regional, desenvolvimento econômico e inclusão social.

Em entrevista à imprensa, ele afirmou que o Acre tem papel estratégico no cenário internacional. “Aqui é a entrada de toda a Ásia para o Brasil. É a porta para o Pacífico”, disse, ao justificar o planejamento de um novo espaço para futuras edições do evento, com capacidade para receber não apenas expositores do Brasil, mas de toda a América do Sul.

O governador reforçou que a ampliação do espaço físico da feira está entre as metas do governo estadual. Segundo ele, a demanda crescente de países vizinhos, como Bolívia e Peru, reforça a vocação do Acre como elo comercial com o mercado asiático.

“Estamos preparando a Expoacre para ser ainda mais internacional. Queremos que todos os países da América do Sul estejam aqui”, pontuou.

Outro ponto enfatizado pelo governador foi o compromisso com a inclusão. Ele citou com emoção a participação de crianças autistas na Expoacre 2025 e garantiu que ações voltadas à acessibilidade e à conscientização farão parte das próximas edições.

“Dediquei a final do rodeio a todas as crianças autistas e seus pais. O importante é que elas se sintam em igualdade com os demais. A inclusão começa pelo entendimento e pelo respeito”, afirmou.