Gladson destaca união com Lula e reforça pedidos por obras e investimentos no Acre; veja discurso na íntegra

O governador Gladson Cameli recepcionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita oficial ao Acre e destacou a importância da cooperação entre os governos estadual e federal para o desenvolvimento do estado. Em discurso, Cameli afirmou que a presença do chefe do Executivo nacional representa um gesto de respeito à população acreana, independentemente de diferenças políticas.
O governador ressaltou avanços obtidos com apoio federal em áreas como infraestrutura, saúde, produção, meio ambiente, comunidades indígenas, segurança pública, educação, esporte, cultura, turismo, tecnologia e assistência social. Citou a contratação de milhares de professores, distribuição de tablets a estudantes e o programa “Prato Extra”, que oferece refeição adicional nas escolas, inclusive durante as férias.
Na habitação, Cameli informou que mais de 18 mil títulos de propriedade foram entregues e que 2 mil unidades habitacionais estão em construção com recursos federais. O governador também agradeceu pela instalação de unidades da Casa da Mulher Brasileira e solicitou novas estruturas para ampliar o enfrentamento à violência contra a mulher.
Entre os pedidos, Cameli destacou a recuperação e manutenção da BR-364, considerada essencial para o transporte de cargas e passageiros, e o avanço do projeto da Ferrovia Transoceânica, que ligará a produção brasileira aos portos do Pacífico.
O governador relembrou ter sido um dos primeiros a cumprimentar Lula após a eleição presidencial de 2022 e reafirmou a disposição para manter diálogo e ações conjuntas. Encerrou a fala agradecendo a visita e pedindo que o presidente leve a Brasília os pleitos apresentados pelo Acre.
VEJA O DISCURSO NA ÍNTEGRA:
PRONUNCIAMENTO DO EXCELENTÍSSIMOS SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO GLADSON CAMELÍ PARA VISITA OFICIAL DO PRESIDENTE LULA AO ACRE
CARO PRESIDENTE LULA: SEJA MUITO BEM-VINDO AO ACRE!
COMO GOVERNADOR E REPRESENTANTE DO ESTADO, QUERO DIZER AO SENHOR QUE É UMA SATISFAÇÃO E MOTIVO DE ORGULHO PARA TODOS NÓS ACREANOS RECEBERMOS HOJE A SUA VISITA EM NOSSA TERRA.
PORQUE MUITO ALÉM DAS DISCUSSÕES POLÍTICAS – QUE DEVEM FICAR APENAS PARA O PERÍODO ELEITORAL- A VINDA DE UM PRESIDENTE DA REPÚBLICA É ANTES DE TUDO UM GESTO DE RESPEITO E CORDIALIDADE NÃO COMIGO, MAS COM A NOSSA POPULAÇÃO.
NESSES DIAS EM QUE PARA DEFENDER O BRASIL DIANTE DAS TAXAS DE OUTROS PAÍSES O SENHOR TEM FALADO MUITO EM SOBERANIA, É BOM DESTACAR QUE O ACRE JÁ FOI UMA REPÚBLICA SOBERANA QUANDO SE TORNOU INDEPENDENTE DA BOLÍVIA. MAS DECIDIU, POR VONTADE PRÓPRIA, TORNAR-SE BRASILEIRO, FAZENDO PARTE DO NOSSO PAÍS.
NÓS, ACREANOS SABEMOS: SOBERANIA NÃO É ISOLAMENTO.
PELO CONTRÁRIO, É A CAPACIDADE DE DIALOGAR EM CONDIÇÕES DE RESPEITO E IGUALDADE, MESMO DIANTE DE VISÕES DIFERENTES. E NESSE SENTIDO, O GOVERNO DO ESTADO E O GOVERNO FEDERAL TEM ATUADO COM EQUILÍBRIO E UNIÃO DE FORÇAS PARA PRODUZIR AVANÇOS PARA A POPULAÇÃO. QUERO AQUI PRESTAR CONTAS E AGRADECER ALGUMAS DESSAS AÇÕES QUE TEM BENEFICIADO A NOSSA GENTE COM CONVÊNIOS FEDERAIS DE VALORES EXPRESSIVOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, PRODUÇÃO, MEIO AMBIENTE, COMUNIDADES INDÍGENAS, SEGURANÇA PÚBLICA, EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
NA EDUCAÇÃO, SENHOR PRESIDENTE, COM O APOIO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO FUNDEB, CONTRATAMOS MILHARES DE NOVOS PROFESSORES, DISTRIBUÍMOS TABLETS PARA OS ESTUDANTES E ESTAMOS ANO A ANO MELHORANDO OS NOSSOS ÍNDICES EDUCACIONAIS. QUEREMOS DAR A NOSSA CONTRIBUIÇÃO PARA O BRASIL ATRAVÉS DE UM EXEMPLO QUE TEM DADO CERTO AQUI NO ESTADO E QUE PODE SER ESTENDIDO À TODO PAÍS: O PRATO EXTRA, A INICIATIVA DO NOSSO GOVERNO QUE FORNECE UMA REFEIÇÃO A MAIS PARA TODOS OS ESTUDANTES.
ESSE MÊS, MESMO DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES, AS ESCOLAS SE MANTIVERAM ABERTAS, OFERECENDO A ALIMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA ESTUDANTES E SUAS FAMÍLIAS. ISSO DIMINUI A EVASÃO, APROXIMA A ESCOLA DA COMUNIDADE E PRINCIPALMENTE COMBATE A FOME E A MISÉRIA.
NA HABITAÇÃO, GRAÇAS AS PARCERIAS QUE FIRMAMOS E O APOIO INCONDICIONAL DO PODER JUDICIÁRIO, MAIS DE 18 MIL TÍTULOS DE PROPRIEDADE FORAM ENTREGUES NOS ÚLTIMOS ANOS, OFERECENDO MAIS QUE UM ENDEREÇO: ENTREGANDO DIGNIDADE E SEGURANÇA PARA MILHARES DE FAMÍLIAS. ALÉM DISSO, ENTREGAREMOS MAIS DE 2 MIL UNIDADES HABITACIONAIS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUÍDAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. JÁ DE ANTEMÃO, FAÇO QUESTÃO DE CONVIDÁ-LO PARA A ENTREGA DAS CHAVES.
NOSSO ESTADO ENFRENTA DURAMENTE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E PRINCIPALMENTE O FEMINICÍDIO. AGRADEÇO PELAS UNIDADES DA CASA DA MULHER BRASILEIRA E JÁ SOLICITO MAIS INVESTIMENTOS PARA IMPLANTARMOS TAMBÉM MAIS UMA UNIDADE NA CAPITAL E EM TODAS AS REGIÕES DO ACRE. TENHO CERTEZA DE QUE NOSSA SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA.
SENHOR PRESIDENTE, SEI QUE A SUA PASSAGEM PELO NOSSO ESTADO TAMBÉM SERVIRÁ PARA ANUNCIAR A RECUPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DA BR-364. ESSA É UMA QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA TODOS OS ACREANOS. FOI DURANTE A GESTÃO DA PRESIDENTE DILMA, QUE SE INICIARAM AS OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO MADEIRA, UMA LUTA DA QUAL PARTICIPEI, COMO SENADOR DA REPÚBLICA, PARA TIRAR O NOSSO ESTADO DO ISOLAMENTO. PEÇO, SENHOR PRESIDENTE, QUE AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BR-364 SEJAM EXECUTADAS COM A MÁXIMA AGILIDADE, PARA QUE POSSAMOS GARANTIR O FLUXO DE CARGAS E PESSOAS COM RAPIDEZ, SEGURANÇA E ECONOMIA.
NA INFRAESTRUTURA, O SENHOR SABE QUE ESTAMOS DIANTE DE UMA GRANDE OPORTUNIDADE: A FERROVIA TRANSOCEÂNICA QUE PODERÁ ESCOAR A PRODUÇÃO BRASILEIRA AOS PORTOS DO PACÍFICO JÁ CONTA COM TODO O APOIO DO GOVERNO DO ESTADO PARA ACELERAR A SUA IMPLANTAÇÃO. TEMOS AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS, OS ESTUDOS TÉCNICOS E A DECISÃO POLÍTICA PARA TORNAR ESSE CORREDOR LOGÍSTICO UM NOVO MARCO DE DESENVOLVIMENTO PARA O ESTADO.
SENHOR PRESIDENTE, NA TARDE DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2022, UM DOMINGO, COMO GOVERNADOR REELEITO DO ESTADO DO ACRE, FUI UM DOS PRIMEIROS A LHE CUMPRIMENTAR PELA SUA ELEIÇÃO. EU DISSE À ÉPOCA QUE ESTÁVAMOS PRONTOS PARA TRABALHAR EM HARMONIA COM O GOVERNO FEDERAL BUSCANDO O ENTENDIMENTO E A SUPERAÇÃO DOS DESAFIOS PELO BEM DAS PESSOAS E ACIMA DOS INTERESSES POLÍTICOS.
ESSA FALA VALEU DURANTE TODO ESSE PERÍODO, VALE PARA HOJE E VALERÁ SEMPRE. SEM CORES, SEM PREFERÊNCIAS, SEM ENFRENTAMENTOS.
NÃO FAÇO DESSE ATO, UM EVENTO POLÍTICO OU ELEITORAL. PORQUE AO FINAL DISSO TUDO, A VIDA NOS ENSINA QUE SOBERANO MESMO É O POVO.
PRESIDENTE LULA: MUITO OBRIGADO! MAIS UMA VEZ SEJA BEM-VINDO AO ACRE E POR FAVOR, LÁ EM BRASÍLIA NÃO SE ESQUEÇA DA NOSSA HOSPITALIDADE E NEM DOS NOSSOS PEDIDOS.