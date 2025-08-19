Gladson e Bittar lideram disputa ao Senado em pesquisa da Real Time Big Data; veja os números

Além de avaliar a disputa pelo Governo, a pesquisa realizada pelo instituto Real Time Big Data e divulgada pela TV Gazeta nesta terça-feira (19) também apresentou um panorama sobre a concorrência pelas duas vagas ao Senado em 2026.
Na pesquisa espontânea, em que o nome dos políticos não é citado, o atual governador Gladson Cameli aparece na liderança com 5%. Jorge Viana e Márcio Bittar registraram 1% cada. Outros nomes somaram 4%, votos nulos/brancos chegaram a 12% e 77% não souberam ou não responderam.
Na pesquisa estimulada, dois cenários foram apresentados. No primeiro, Gladson aparece com 28%; Márcio Bittar, 16%; Jorge Viana, 14%; Jéssica Sales, 12%; Mara Rocha, 10%; Petecão, 5%; nulo/branco, 6%; e 9% não souberam ou não responderam.
No segundo cenário, Gladson surge com 31%; Márcio Bittar, 17%; Jorge Viana, 15%; Mara Rocha, 14%; Petecão, 6%; nulo/branco, 7%; e 10% não souberam ou não responderam.
Os entrevistados também foram questionados sobre a rejeição aos candidatos. Jorge Viana lidera com 46%; Márcio Bittar aparece com 31%; Gladson Cameli, 25%; Petecão, 22%; Jéssica Sales, 13%; e Mara Rocha, 11%.
A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 16 e 17 de agosto. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.