Gladson e Bittar lideram disputa ao Senado em pesquisa da Real Time Big Data; veja os números

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 16 e 17 de agosto. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos

Além de avaliar a disputa pelo Governo, a pesquisa realizada pelo instituto Real Time Big Data e divulgada pela TV Gazeta nesta terça-feira (19) também apresentou um panorama sobre a concorrência pelas duas vagas ao Senado em 2026.

Na pesquisa espontânea, em que o nome dos políticos não é citado, o atual governador Gladson Cameli aparece na liderança com 5%. Jorge Viana e Márcio Bittar registraram 1% cada. Outros nomes somaram 4%, votos nulos/brancos chegaram a 12% e 77% não souberam ou não responderam.

Bittar e Gladson lideram todos os cenários/Foto: Reprodução

Na pesquisa estimulada, dois cenários foram apresentados. No primeiro, Gladson aparece com 28%; Márcio Bittar, 16%; Jorge Viana, 14%; Jéssica Sales, 12%; Mara Rocha, 10%; Petecão, 5%; nulo/branco, 6%; e 9% não souberam ou não responderam.

No segundo cenário, Gladson surge com 31%; Márcio Bittar, 17%; Jorge Viana, 15%; Mara Rocha, 14%; Petecão, 6%; nulo/branco, 7%; e 10% não souberam ou não responderam.

Os entrevistados também foram questionados sobre a rejeição aos candidatos. Jorge Viana lidera com 46%; Márcio Bittar aparece com 31%; Gladson Cameli, 25%; Petecão, 22%; Jéssica Sales, 13%; e Mara Rocha, 11%.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 16 e 17 de agosto. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

