Gladson é homenageado com Medalha do Mérito pelo TRE-AC por contribuição à democracia

O governador do Acre, Gladson Cameli, foi condecorado nesta sexta-feira (1º) com a Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral, durante sessão solene em celebração aos 50 anos do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). A honraria reconhece sua atuação como apoiador institucional da Justiça Eleitoral e defensor do regime democrático no estado.

Ao discursar na cerimônia, Cameli destacou o papel essencial da democracia em sua gestão, pautada pelo diálogo e participação popular. “Celebrar o cinquentenário do TRE é celebrar a democracia e o direito de escolha de cada cidadão. Agradeço essa honraria com o sentimento de ainda mais responsabilidade em preservar os valores democráticos onde quer que eu esteja na vida pública”, afirmou.

A solenidade reuniu 31 personalidades homenageadas, entre autoridades dos três poderes, representantes das forças de segurança, instituições de ensino e servidores do Judiciário. O presidente do TRE-AC, desembargador Júnior Alberto Ribeiro, enfatizou que eleições representam a esperança por um futuro melhor. “Sem eleição, não há democracia, nem expectativa de avanços”, disse.

A vice-presidente e corregedora do TRE-AC, desembargadora Waldirene Cordeiro, afirmou que a medalha simboliza mais que reconhecimento: representa a parceria com aqueles que fortalecem a cidadania. “Muitos aqui caminharam lado a lado com o TRE nos momentos mais importantes”, ressaltou.

O presidente da Aleac, Nicolau Júnior, também homenageado, destacou projetos sociais em parceria com o Tribunal, como o “Jovem Parlamentar Acreano”, que fomenta o interesse da juventude pela política. A cerimônia marcou o meio século de atuação do TRE-AC, que hoje atende mais de 613 mil eleitores em todo o estado, inclusive em áreas remotas, garantindo o acesso universal ao voto.