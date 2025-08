Gladson oficializa unificação de cargos de agente e escrivão da Polícia Civil no Acre

O governador Gladson Camelí oficializou nesta sexta-feira (1) a unificação dos cargos de agente de polícia e escrivão de polícia no âmbito da Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC). A medida foi publicada em edição do Diário Oficial do Estado e modifica a Lei Complementar nº 129, de 22 de janeiro de 2004, que institui a Lei Orgânica da Polícia Civil e o Estatuto dos Policiais Civis.

A mudança representa uma reivindicação antiga da categoria e tem como objetivo modernizar a estrutura organizacional da instituição, otimizar a gestão de recursos humanos e ampliar a eficiência das atividades investigativas e administrativas.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, a unificação representa um avanço na valorização dos profissionais da segurança pública. “Essa medida permitirá maior flexibilidade na atuação dos policiais, além de contribuir diretamente para o aprimoramento do atendimento à população acreana”, afirmou.

Com a unificação, os profissionais passam a contar com atribuições mais amplas e integradas, alinhadas às novas demandas do trabalho policial e com potencial para reduzir a sobrecarga de funções em determinadas áreas.