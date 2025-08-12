12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

Gladson participa de reunião com governadores da Amazônia em preparação para a COP30

Encontro em Belém discute estratégias do Consórcio da Amazônia Legal para o maior evento climático do mundo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Na tarde desta terça-feira (12), o governador do Acre, Gladson Camelí, esteve presente no Palácio dos Despachos, em Belém (PA), durante a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral dos Governadores da Amazônia Legal. O encontro teve como principal objetivo debater e atualizar os estados sobre as articulações para a realização da COP30.

A reunião foi promovida pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL), que discutiu as estratégias do consórcio para o evento climático. Entre os temas tratados, estiveram a ratificação do trabalho das Câmaras Setoriais dos estados membros — com o Acre participando de todas elas —, além de ações de comunicação em âmbito nacional e internacional, entre outros informes.

Governador representou o Acre na reunião/Foto: Pedro Devani/Secom

O governador do Pará e presidente do Consórcio, Helder Barbalho, abriu a reunião dando as boas-vindas aos colegas governadores e enfatizou a importância de fortalecer a estrutura do consórcio para garantir que a COP30 promova avanços significativos para todos os setores da sociedade, com atenção especial ao meio ambiente.

Durante o encontro, Marcelo Brito, secretário executivo do CAL, apresentou as estratégias de ocupação dos espaços na COP30, detalhando as propostas organizacionais para os estados da Amazônia e eventos nacionais que ocorrerão em áreas específicas do evento.

Segundo Brito, os nove estados da Amazônia Legal, representados pelos seus governadores e pelas Câmaras Técnicas do consórcio, estão engajados ativamente no planejamento da COP30. Destacou-se especialmente a Câmara Setorial de Comunicação, já estruturada para atender as demandas de todos os estados.

Helder Barbalho destacou a importância das discussões para que a COP30 resulte em avanços, principalmente ao meio ambiente. Foto: Pedro Devani/Secom

Ainda na área de comunicação, o CAL planeja instalar um painel chamado “Amazônia 2050”, que será exibido em múltiplos idiomas e contará com tecnologia avançada para destacar as potencialidades e belezas da Amazônia brasileira.

Acre reforça compromisso com organização da COP30

O governador Gladson Camelí reafirmou o empenho do Acre nas atividades do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal e agradeceu a realização da 1ª reunião da Assembleia Geral. Ele apresentou propostas voltadas ao setor agrícola, ressaltando o desempenho do Acre na produção agroflorestal, e se colocou à disposição para ampliar a participação do estado na organização do evento.

Marcelo Brito, secretário executivo do CAL, durante apresentação. Foto: Pedro Devani/Secom

Além disso, foram apresentados informes gerais sobre a COP30 e outras pautas que os governadores e suas equipes técnicas deverão analisar, com conclusão prevista para a quarta-feira (13), durante a 17ª Reunião do Fórum Nacional de Governadores. Este encontro acontecerá também em Belém, no Parque da Cidade, a partir das 10h, e deve apresentar uma agenda conjunta dos estados da Amazônia Legal para a COP30.

“Para o Acre, é uma grande satisfação participar de encontros que promovem a construção coletiva pelo bem comum. É assim que o Consórcio de Governadores da Amazônia e o Fórum Nacional atuam, unidos para que a Amazônia, sua preservação, cultura e a beleza dos nossos povos sejam reconhecidas mundialmente por seu valor, dignidade e hospitalidade. São muitas as virtudes que o mundo poderá conhecer durante a COP30”, destacou Camelí.

Governador Gladson Camelí apresentou propostas no setor da agricultura e destacou o desempenho do estado do Acre na produção agroflorestal. Foto: Pedro Devani/Secom

A Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) acontecerá pela primeira vez no Brasil, de 10 a 21 de novembro de 2025, em Belém. O evento reunirá líderes globais para discutir a preservação da Amazônia e os desafios das mudanças climáticas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.