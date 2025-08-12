Gladson participa de reunião com governadores da Amazônia em preparação para a COP30

Na tarde desta terça-feira (12), o governador do Acre, Gladson Camelí, esteve presente no Palácio dos Despachos, em Belém (PA), durante a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral dos Governadores da Amazônia Legal. O encontro teve como principal objetivo debater e atualizar os estados sobre as articulações para a realização da COP30.

A reunião foi promovida pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL), que discutiu as estratégias do consórcio para o evento climático. Entre os temas tratados, estiveram a ratificação do trabalho das Câmaras Setoriais dos estados membros — com o Acre participando de todas elas —, além de ações de comunicação em âmbito nacional e internacional, entre outros informes.

O governador do Pará e presidente do Consórcio, Helder Barbalho, abriu a reunião dando as boas-vindas aos colegas governadores e enfatizou a importância de fortalecer a estrutura do consórcio para garantir que a COP30 promova avanços significativos para todos os setores da sociedade, com atenção especial ao meio ambiente.

Durante o encontro, Marcelo Brito, secretário executivo do CAL, apresentou as estratégias de ocupação dos espaços na COP30, detalhando as propostas organizacionais para os estados da Amazônia e eventos nacionais que ocorrerão em áreas específicas do evento.

Segundo Brito, os nove estados da Amazônia Legal, representados pelos seus governadores e pelas Câmaras Técnicas do consórcio, estão engajados ativamente no planejamento da COP30. Destacou-se especialmente a Câmara Setorial de Comunicação, já estruturada para atender as demandas de todos os estados.

Ainda na área de comunicação, o CAL planeja instalar um painel chamado “Amazônia 2050”, que será exibido em múltiplos idiomas e contará com tecnologia avançada para destacar as potencialidades e belezas da Amazônia brasileira.

Acre reforça compromisso com organização da COP30

O governador Gladson Camelí reafirmou o empenho do Acre nas atividades do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal e agradeceu a realização da 1ª reunião da Assembleia Geral. Ele apresentou propostas voltadas ao setor agrícola, ressaltando o desempenho do Acre na produção agroflorestal, e se colocou à disposição para ampliar a participação do estado na organização do evento.

Além disso, foram apresentados informes gerais sobre a COP30 e outras pautas que os governadores e suas equipes técnicas deverão analisar, com conclusão prevista para a quarta-feira (13), durante a 17ª Reunião do Fórum Nacional de Governadores. Este encontro acontecerá também em Belém, no Parque da Cidade, a partir das 10h, e deve apresentar uma agenda conjunta dos estados da Amazônia Legal para a COP30.

“Para o Acre, é uma grande satisfação participar de encontros que promovem a construção coletiva pelo bem comum. É assim que o Consórcio de Governadores da Amazônia e o Fórum Nacional atuam, unidos para que a Amazônia, sua preservação, cultura e a beleza dos nossos povos sejam reconhecidas mundialmente por seu valor, dignidade e hospitalidade. São muitas as virtudes que o mundo poderá conhecer durante a COP30”, destacou Camelí.

A Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) acontecerá pela primeira vez no Brasil, de 10 a 21 de novembro de 2025, em Belém. O evento reunirá líderes globais para discutir a preservação da Amazônia e os desafios das mudanças climáticas.