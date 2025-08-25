24/08/2025
Universo POP
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar

Gladson publica mensagem carinhosa para a namorada: “Gratidão por dividir momentos comigo”

Governador do Acre e a influenciadora e empresária Karol Queiroz estão juntos desde maio deste ano

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O governador do Acre, Gladson Camelí, usou as redes sociais neste domingo (24) para declarar publicamente seu carinho e admiração pela nova namorada, a influenciadora digital e empresária Karol Queiroz.

Gladson publica mensagem carinhosa para a namorada. Foto: Reprodução

Em um post discreto, mas cheio de significado, Camelí escreveu: “Gratidão por dividir os momentos comigo”, acompanhando algumas fotos ao lado da companheira.

A declaração acontece após mais uma aparição pública do casal, que esteve junto no 24º Fórum Empresarial LIDE, realizado na última sexta-feira (22), no Rio de Janeiro. O evento, que reuniu autoridades e empresários, teve como tema “Sustentabilidade e Mudanças Climáticas”.

Gladson e Karol estão juntos desde maio deste ano, quando começaram a circular vídeos dos dois se beijando durante o baile de gala em comemoração aos 109 anos da Polícia Militar do Acre. Dias depois, o governador confirmou o relacionamento, e desde então os dois vêm sendo vistos lado a lado em compromissos sociais e eventos.

Governador do Acre e a influenciadora e empresária Karol Queiroz estão juntos desde maio deste ano. Foto: Reprodução

A influenciadora Karol Queiroz, que soma diversos seguidores nas redes, também compartilha momentos do casal em suas postagens algumas vezes, revelando uma relação marcada por afeto e companheirismo.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.