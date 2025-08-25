Gladson publica mensagem carinhosa para a namorada: “Gratidão por dividir momentos comigo”

O governador do Acre, Gladson Camelí, usou as redes sociais neste domingo (24) para declarar publicamente seu carinho e admiração pela nova namorada, a influenciadora digital e empresária Karol Queiroz.

Em um post discreto, mas cheio de significado, Camelí escreveu: “Gratidão por dividir os momentos comigo”, acompanhando algumas fotos ao lado da companheira.

A declaração acontece após mais uma aparição pública do casal, que esteve junto no 24º Fórum Empresarial LIDE, realizado na última sexta-feira (22), no Rio de Janeiro. O evento, que reuniu autoridades e empresários, teve como tema “Sustentabilidade e Mudanças Climáticas”.

Gladson e Karol estão juntos desde maio deste ano, quando começaram a circular vídeos dos dois se beijando durante o baile de gala em comemoração aos 109 anos da Polícia Militar do Acre. Dias depois, o governador confirmou o relacionamento, e desde então os dois vêm sendo vistos lado a lado em compromissos sociais e eventos.

A influenciadora Karol Queiroz, que soma diversos seguidores nas redes, também compartilha momentos do casal em suas postagens algumas vezes, revelando uma relação marcada por afeto e companheirismo.