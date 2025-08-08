8 de agosto de 2025
Gladson recebe Lula no aeroporto de Rio Branco durante visita oficial no Acre: ‘Seja bem-vindo’

Visita pessoal do presidente à Casa de Acolhida Souza Araújo marca início da agenda no Acre

O governador do Acre, Gladson Camelí, recebeu na manhã desta sexta-feira (8) o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no aeroporto internacional de Rio Branco, marcando o início da visita presidencial à capital acreana.

Gladson Cameli recebe presidente Lula no aeroporto de Rio Branco durante visita oficial/Foto: Collage

Além do presidente Lula, estiveram presentes na cerimônia os ministros Renan Filho (Transportes) e Camilo Santana (Educação), acompanhados por outras autoridades federais e estaduais, como Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), e Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Após o desembarque, o presidente e sua comitiva seguiram de helicóptero para cumprir a agenda oficial no estado. Antes do início dos compromissos, Lula optou por realizar uma visita pessoal à Casa de Acolhida Souza Araújo, localizada às margens da BR-364, instituição referência no acolhimento e tratamento de pessoas com hanseníase.

A visita do presidente tem como foco principal o anúncio de investimentos destinados a áreas essenciais para o desenvolvimento do Acre, além de reforçar o compromisso do governo federal com políticas sociais e de infraestrutura na região.

