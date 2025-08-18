17/08/2025
Gladson recebe Natanzinho Lima para encerramento do Festival do Açaí em Feijó

Cantor é atração principal da última noite do Festival do Açaí e se apresenta às 22h30 em Feijó

O governador do Acre, Gladson Camelí, recepcionou no início da noite deste domingo (17) o cantor Natanzinho Lima no aeródromo de Feijó. O artista é a principal atração do encerramento do Festival do Açaí e deve se apresentar às 22h30, segundo a organização.

Gladson recebe Natanzinho Lima para encerramento do Festival do Açaí em Feijó. Foto: Reprodução

Ao lado da empresária Karol Queiroz, sua nova companheira, o gestor destacou a importância do evento para a cultura e a economia local. “Recebi hoje na terra do açaí o tão aguardado Natanzinho Lima para encerrar o Festival com chave de ouro! Seja bem-vindo a Feijó, vamos juntos celebrar esta festa linda”, afirmou.

O Festival do Açaí é considerado um dos maiores eventos culturais do Acre, reunindo milhares de pessoas e movimentando o comércio e o turismo da região, e recebeu nos últimos dias os cantores Lucas Lucco, Dilsinho, a Banda Magníficos, além de apresentações de artistas locais para a sua 26ª edição.

Veja o vídeo:

