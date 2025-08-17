Gladson rejeita outro candidato: “Mailza é a continuidade deste governo, que fique claro”

17/08/2025
Se restava alguma dúvida sobre a posição do governador Gladson Cameli em relação à sua sucessão em 2026, ela foi encerrada neste sábado, 16, durante agenda em Cruzeiro do Sul. Em um discurso direto, o governador voltou a declarar apoio à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do Acre.

“Alguém tem dúvida que a minha candidata é essa aqui? Se alguém tiver dúvida, levante! Tá aqui, que fique claro, esse é um governo de continuidade. E eu tenho que falar isso, para que o pessoal deixe a política porque eu tenho que cuidar de executar 2025. Precisamos trabalhar, precisamos estar unidos”, afirmou Gladson, sob aplausos.

Gladson Cameli e Mailza Assis durante agenda em Cruzeiro do Sul, onde o governador reafirmou apoio à vice na sucessão estadual de 2026/Foto: Ascom

Nas redes sociais, Mailza reagiu ao gesto político do governador. “A confiança de Gladson e dos acreanos com quem tenho conversado é o combustível para nossa caminhada. Recebo cada apoio com senso de responsabilidade por todo o Acre! E, como disse o governador, 2025 é o ano de trabalho e entrega! Seguimos firmes neste propósito”, publicou.

A fala de Gladson reforça o alinhamento político com a vice-governadora, que assumirá o governo em abril de 2026, quando o atual chefe do Executivo se afasta para disputar uma vaga no Senado. Mailza, que foi senadora antes de assumir a vice-governadoria, tem consolidado sua pré-candidatura com apoio de lideranças nacionais, como a presidente do Podemos, Renata Abreu, e do PSDB, de Marconi Perillo.

Nos últimos meses, Mailza também intensificou a articulação com prefeitos e vereadores de diversas regiões do estado, construindo alianças e apresentando propostas de desenvolvimento. O gesto público de Gladson, em um dos maiores colégios eleitorais do Acre, reforça o cenário de unidade dentro da base governista e sinaliza que a disputa em 2026 já começa a ganhar contornos definidos.

