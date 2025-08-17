Gladson rejeita outro candidato: “Mailza é a continuidade deste governo, que fique claro”

Se restava alguma dúvida sobre a posição do governador Gladson Cameli em relação à sua sucessão em 2026, ela foi encerrada neste sábado, 16, durante agenda em Cruzeiro do Sul. Em um discurso direto, o governador voltou a declarar apoio à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do Acre.

“Alguém tem dúvida que a minha candidata é essa aqui? Se alguém tiver dúvida, levante! Tá aqui, que fique claro, esse é um governo de continuidade. E eu tenho que falar isso, para que o pessoal deixe a política porque eu tenho que cuidar de executar 2025. Precisamos trabalhar, precisamos estar unidos”, afirmou Gladson, sob aplausos.

Nas redes sociais, Mailza reagiu ao gesto político do governador. “A confiança de Gladson e dos acreanos com quem tenho conversado é o combustível para nossa caminhada. Recebo cada apoio com senso de responsabilidade por todo o Acre! E, como disse o governador, 2025 é o ano de trabalho e entrega! Seguimos firmes neste propósito”, publicou.

A fala de Gladson reforça o alinhamento político com a vice-governadora, que assumirá o governo em abril de 2026, quando o atual chefe do Executivo se afasta para disputar uma vaga no Senado. Mailza, que foi senadora antes de assumir a vice-governadoria, tem consolidado sua pré-candidatura com apoio de lideranças nacionais, como a presidente do Podemos, Renata Abreu, e do PSDB, de Marconi Perillo.

Nos últimos meses, Mailza também intensificou a articulação com prefeitos e vereadores de diversas regiões do estado, construindo alianças e apresentando propostas de desenvolvimento. O gesto público de Gladson, em um dos maiores colégios eleitorais do Acre, reforça o cenário de unidade dentro da base governista e sinaliza que a disputa em 2026 já começa a ganhar contornos definidos.