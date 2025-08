Gladson volta a exonerar e nomear comissionados nesta sexta-feira; veja a lista

O Governo do Estado do Acre publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (1), uma série de nomeações e exonerações em cargos comissionados de diversas secretarias. As mudanças fazem parte de ajustes administrativos na estrutura do Estado.

Uma das alterações é a designação da secretária adjunta de Gestão Administrativa, Keuly Tavares Queiroz Costa, que ficará responsável pela Secretaria de Estado de Administração (SEAD) no período de 4 a 8 de agosto, durante a ausência do titular da pasta.

No total, foram registradas dez exonerações. Entre os nomes dispensados dos cargos estão Andréia Costa dos Santos Almeida (CAS-8), Manfrine Pinheiro da Costa (CAS-4), Luzia Jaqueline da Costa Silva Jesus (CAS-5), Joscinei Gomes Bastos (CAS-4), Luciane da Cunha Nogueira de Santana (CAS-1), Rossiane Silva Boaventura Caruta (CAS-2), Dhiglyane Karine Alves de Figueiredo (CAS-4) e Aline Ferreira Lima de Albuquerque (CAS-8).

Apesar das exonerações, alguns desses servidores foram renomeados para outras funções dentro do governo. Manfrine Pinheiro da Costa passou a ocupar o cargo de CAS-6 na Secretaria de Estado de Governo (SEGOV). Luzia Jaqueline da Costa Silva Jesus assumiu como CAS-6 na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), enquanto Joscinei Gomes Bastos foi nomeado CAS-6 na Secretaria de Comunicação (SECOM). Já Luciane da Cunha Nogueira de Santana agora é CAS-2 na Secretaria da Mulher (SEMULHER), e Rossiane Silva Boaventura Caruta retorna ao governo como CAS-5 na SEASDH. Aline Ferreira Lima de Albuquerque, por sua vez, assumiu o cargo de Direção e Assessoramento Especial (DAE-1) na Secretaria da Casa Civil (SECC).

Outras nomeações também foram oficializadas, como a de Milvane Almeida de Oliveira para o cargo de CAS-5 no Gabinete da Vice-Governadora. Na Secretaria da Fazenda (SEFAZ), Aleff de Matos Lima e Júlio Cézar Machado Pires foram nomeados para cargos CAS-5. Além disso, Neyriane Marlen Valle da Silva Pinheiro foi nomeada para o cargo de CAS-4 na Secretaria de Educação e Cultura (SEE).

As nomeações e exonerações já estão em vigor a partir da data de publicação no Diário Oficial.

VEJA NA ÍNTEGRA:

