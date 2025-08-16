Gleici Damasceno brilha na festa de aniversário de Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine completou 30 anos no início do mês, mas a comemoração aconteceu na noite da última sexta-feira (15), na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. O evento reuniu cerca de 200 convidados e contou com apresentações de Zeca Pagodinho e Thiaguinho.

Entre os presentes, a acreana Gleici Damasceno chamou atenção ao apostar em um look todo preto, que se destacou entre as produções da noite. A ex-BBB, vencedora da edição 18, foi bastante elogiada nas redes sociais pelo estilo escolhido para prestigiar a amiga.

Já a aniversariante recebeu amigos e familiares com um vestido customizado Gucci, confeccionado com cristais e tramas abertas. Para suavizar a transparência, combinou a peça com um body bege, que evidenciava parte da silhueta. Bruna completou o visual com scarpim bege, unhas pretas curtinhas, brinco de argola e pulseira delicada.