Gleisi critica Tarcísio após aceno de indulto a Bolsonaro: “Fantoche”

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), criticou, neste domingo (31/8), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pela intenção dele de dar indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em entrevista ao Diário do Grande ABC, Tarcísio disse que, caso se torne presidente da República, um dos primeiros gestos será dar indulto a Bolsonaro, alvo de ações no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Na hora. Primeiro ato. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado”, respondeu o governador ao ser questionado se concederia o indulto.

Depois da manifestação, a ministra do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que, com o aceno a Bolsonaro, Tarcísio confirma que “eles não respeitam o Estado de Direito nem a Justiça”.

“É impossível não comparar com os primeiros atos do presidente Lula nesse terceiro mandato. No primeiro dia, Lula recriou e fortaleceu o Bolsa Família, restabeleceu as políticas de proteção ao meio ambiente e revogou os decretos de Bolsonaro que liberavam a venda de armas de fogo, a mineração em áreas protegidas e a segregação de crianças com deficiência nas escolas”, escreveu Gleisi em publicação na rede social X.

A ministra finalizou enfatizando que há uma diferença entre Tarcísio e Lula: “Um presidente que pensa no povo e no país e um candidato fantoche, que só pensa em servir aos interesses de seu chefe.”

O indulto presidencial é um perdão concedido pelo presidente da República àquelas pessoas que estão cumprindo pena — ele pode extinguir a punição de forma parcial ou total.

Jair Bolsonaro, enquanto presidente, chegou a dar indulto ao ex-deputado Daniel Silveira, condenado por manifestações contra o Estado Democrático de Direito. No entanto, o STF anulou o decreto do ex-presidente.

No caso de Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação do ex-presidente pelos crimes de liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.

Nesta terça-feira (2/9), o STF inicia o julgamento contra Jair Bolsonaro e mais sete réus pela tentativa de golpe de Estado.