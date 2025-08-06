Globo confirma saída de Livinho do “Dança dos Famosos”; saiba mais

A TV Globo confirmou nesta quarta-feira (6) a saída do cantor MC Livinho, 30, do quadro “Dança dos Famosos”, atração que faz parte do “Domingão com Huck”. Ele havia sido confirmado como participante no último domingo (2).

Em nota enviada à CNN, a emissora confirmou a saída do cantor e revelou que mais atualizações serão reveladas neste domingo (10). Por enquanto, ainda não há a confirmação de um novo nome para substituir o artista no quadro.

A CNN também entrou em contato com a assessoria de imprensa do cantor, que disse que não vai se manifestar sobre o caso no momento.

O cantor sofreu um acidente de trânsito na terça-feira (29) e precisou ser socorrido de ambulância pela importância de seus ferimentos. Ele compartilhou fotos do local da batida e dos procedimentos médicos e explicou que “por falta de prudência de um motorista fui derrubado, depois ele [motorista] me ajudou, deitei na calçada e cuspi sangue. Chegou [o corpo de] bombeiros, prestaram socorro e a ambulância me trouxe para o hospital”.

No domingo, cinco dias após perfurar o pulmão em um acidente de moto e ser hospitalizado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), ele apareceu no programa dominical da Globo e comentou sobre o acidente após anúncio de sua participação no quadro. “Caí de moto em São Paulo e tive uma perfuração do pulmão, dois hematomas e uma hemorragia interna, mas graças a Deus estou aqui hoje”, disse ele.

MC Livinho também agradeceu pelas orações dos fãs, amigos e familiares nesse período. Além dele, outros 16 nomes foram anunciados no quadro, como Rodrigo Faro, Fernanda Paes Leme e Nicole Bahls.