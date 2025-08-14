14 de agosto de 2025
Gloria Gaynor, Sylvester Stallone e Kiss serão homenageados por Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta quarta-feira (13/8) que vai apresentar a cerimônia do Kennedy Center Honors, marcada para dezembro e transmitida pela CBS. Ele também divulgou os artistas que receberão o tradicional prêmio, um dos mais prestigiados da cena cultural norte-americana.

A lista de homenageados inclui o cantor country George Strait, o astro de ação Sylvester Stallone, a banda de rock Kiss, a cantora Gloria Gaynor — imortalizada pelo hit I Will Survive — e o ator britânico Michael Crawford, célebre pela atuação em O Fantasma da Ópera.

Trump, que desde fevereiro preside o Centro John F. Kennedy de Artes Cênicas, disse ter descartado alguns indicados por considerá-los “woke”, expressão usada de forma crítica para descrever posições progressistas sobre raça, gênero e sexualidade.

Apesar de assumir o posto de anfitrião, o republicano afirmou que a decisão não partiu de um desejo pessoal. “Eu não queria fazer isso, ok? Eles vão dizer: ‘ele insistiu’. Eu não insisti. Mas acho que será muito bem-sucedido”, declarou.

O presidente aproveitou para elogiar a recente reforma do complexo cultural em Washington, associando a obra a um plano maior para revitalizar a capital, que inclui mudanças na segurança pública e reformas de parques. Após a entrevista, ele visitou as instalações do centro.

Durante o primeiro mandato, Trump não compareceu a eventos do Kennedy Center. No retorno ao cargo, em janeiro, passou a priorizar a reestruturação da instituição, que, segundo ele e seus apoiadores, teria um perfil “liberal demais”.

A guinada conservadora no comando provocou queda nas vendas de ingressos e assinaturas. Algumas produções, como o musical Hamilton, chegaram a cancelar apresentações previstas para o local.

