Gloria Gaynor, Sylvester Stallone e Kiss serão homenageados por Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta quarta-feira (13/8) que vai apresentar a cerimônia do Kennedy Center Honors, marcada para dezembro e transmitida pela CBS. Ele também divulgou os artistas que receberão o tradicional prêmio, um dos mais prestigiados da cena cultural norte-americana.
A lista de homenageados inclui o cantor country George Strait, o astro de ação Sylvester Stallone, a banda de rock Kiss, a cantora Gloria Gaynor — imortalizada pelo hit I Will Survive — e o ator britânico Michael Crawford, célebre pela atuação em O Fantasma da Ópera.
Trump, que desde fevereiro preside o Centro John F. Kennedy de Artes Cênicas, disse ter descartado alguns indicados por considerá-los “woke”, expressão usada de forma crítica para descrever posições progressistas sobre raça, gênero e sexualidade.
Apesar de assumir o posto de anfitrião, o republicano afirmou que a decisão não partiu de um desejo pessoal. “Eu não queria fazer isso, ok? Eles vão dizer: ‘ele insistiu’. Eu não insisti. Mas acho que será muito bem-sucedido”, declarou.
O presidente aproveitou para elogiar a recente reforma do complexo cultural em Washington, associando a obra a um plano maior para revitalizar a capital, que inclui mudanças na segurança pública e reformas de parques. Após a entrevista, ele visitou as instalações do centro.
WASHINGTON, DC – AUGUST 13: A photo of members of the rock band Kiss is displayed as U.S. President Donald Trump announces the nominees for the annual Kennedy Center Honors during an event at the Kennedy Center on August 13, 2025 in Washington, DC. Trump announced the first nominees of the annual Kennedy Center Honors since taking control of the center’s board earlier this year. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
WASHINGTON, DC – AUGUST 13: A photo of actor Michael Crawford is displayed as U.S. President Donald Trump announces the nominees for the annual Kennedy Center Honors during an event at the Kennedy Center on August 13, 2025 in Washington, DC. Trump announced the first nominees of the annual Kennedy Center Honors since taking control of the center’s board earlier this year. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
PALM BEACH, FLORIDA – NOVEMBER 14: U.S. President-elect Donald Trump greets actor Sylvester Stallone onstage at the America First Policy Institute Gala held at Mar-a-Lago on November 14, 2024 in Palm Beach, Florida. The annual event supports Grey Team, a nonprofit organization dedicated to preventing military suicide. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)
WASHINGTON, DC – AUGUST 13: A photo of actor Sylvester Stallone is displayed as U.S. President Donald Trump announces the nominees for the annual Kennedy Center Honors during an event at the Kennedy Center on August 13, 2025 in Washington, DC. Trump announced the first nominees of the annual Kennedy Center Honors since taking control of the center’s board earlier this year. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
Durante o primeiro mandato, Trump não compareceu a eventos do Kennedy Center. No retorno ao cargo, em janeiro, passou a priorizar a reestruturação da instituição, que, segundo ele e seus apoiadores, teria um perfil “liberal demais”.
A guinada conservadora no comando provocou queda nas vendas de ingressos e assinaturas. Algumas produções, como o musical Hamilton, chegaram a cancelar apresentações previstas para o local.