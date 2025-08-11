Gloria Perez elogia Felca por denúncia sobre rede de pedofilia na internet: ‘Mais do que necessário’

A escritora acreana Gloria Perez usou suas redes sociais para manifestar apoio ao influenciador digital Felca, que lançou um vídeo denunciando uma rede de pedofilia e exposição infantil que atua na internet. A mensagem de Gloria repercutiu rapidamente, ultrapassando 60 mil curtidas.

Em seu post, Gloria destacou a importância do trabalho de Felca, classificando o conteúdo como “forte e mais do que necessário”. Ela incentivou seus seguidores a assistirem ao vídeo no canal do YouTube do influenciador e parabenizou o jovem pelo empenho em expor uma realidade tão grave.

Felca tem se destacado por sua postura firme no combate à exploração infantil, usando as redes sociais para alertar e mobilizar a sociedade contra esse tipo de crime que, infelizmente, tem se proliferado no ambiente virtual.