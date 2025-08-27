27/08/2025
Goiás alcança maior taxa de jovens de baixa renda no Ensino Superior

Goiás registrou, em 2024, a maior proporção de jovens de baixa renda matriculados no Ensino Superior do Brasil. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE (Pnad Contínua), analisados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), mostram que a taxa de pessoas entre 18 e 24 anos, de famílias com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo, alcançou 19%, a maior do país nesse grupo.

O índice representa um salto de 7,5 pontos percentuais em relação a 2023 e é o dobro do registrado em 2016.

No ano passado, Goiás também atingiu o maior percentual de jovens de todas as faixas de renda no Ensino Superior na série histórica: 31,3%, superando a média nacional de 27,1% e ocupando a terceira posição no ranking dos estados. No total, cerca de 252 mil jovens goianos acessaram ou concluíram a Educação Superior.

Esse avanço é resultado direto das políticas públicas implementadas pelo governo de Goiás para inclusão e permanência estudantil, com destaque para o Programa Universitário do Bem (ProBem).

Executado pelo Goiás Social por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), o programa beneficiou cerca de 50 mil estudantes em 239 municípios, oferecendo bolsas de estudo parciais e integrais a jovens em situação de vulnerabilidade social.

Além do ProBem, outras iniciativas estruturantes contribuem para a consolidação desse cenário. O Plano Diretor do Ensino Superior, elaborado pela Secti em parceria com universidades estaduais e federais, estabelece diretrizes para a expansão e modernização da Educação Superior.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) também atua no fomento à ciência, tecnologia e inovação, ampliando a produção de conhecimento e apoiando o desenvolvimento socioeconômico regional.

Fotografia colorida mostrando jovem estudando em biblioteca-Metrópoles

As Escolas do Futuro de Goiás (EFGs), que oferecem formação técnica de qualidade, complementam esse ecossistema ao estimular a continuidade dos estudos. Levantamentos do Inep mostram que estudantes oriundos do ensino técnico apresentam maior taxa de ingresso no Ensino Superior e desempenho superior em avaliações nacionais, em comparação aos egressos do Ensino Médio regular.

Outro destaque é a ampliação do acesso a grupos historicamente excluídos. Goiás figura entre os melhores desempenhos nacionais tanto para mulheres (36,4% no Ensino Superior) quanto para jovens pretos e pardos (26,4%), reforçando o compromisso do governo do estado em reduzir desigualdades sociais e garantir oportunidades de transformação por meio da educação.

Os dados completos estão disponíveis no site da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

