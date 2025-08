Goiás: homem é preso suspeito de prender garota de programa em motel

Goiânia – Um homem foi preso suspeito de manter uma garota de programa, de 23 anos, em cárcere privado em um quarto de motel em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana. De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou em depoimento que o homem não aceitou encerrar o programa no horário combinado e obrigou a jovem a dar continuidade no ato sexual.

O fato aconteceu nessa segunda-feira (4/8). Segundo a PM, o homem, que não teve o nome divulgado, teria contratado a vítima para realizar atos sexuais com ele pelo pagamento de R$ 300.

O cliente teria forçado a vítima a continuar o ato sexual e impediu que ela saísse do quarto. A mulher conseguiu pedir ajuda para o cunhado, que acionou a Polícia Militar.

Leia também

Preso em flagrante

O suspeito foi preso e encaminhado à Central de Flagrante de Aparecida de Goiânia. Segundo a PCGO, o homem negou a autoria do crime.

Conforme a corporação, ele pode responder por estupro, já que teria obrigado a garota de programa a praticar ato sexual sob violência e ameaça.