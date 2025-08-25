Goiás investe R$ 546 milhões em quatro rodovias estratégicas

O governo de Goiás anunciou um novo pacote de investimentos que transformará a infraestrutura no sudeste do estado. Serão aplicados mais de R$ 546 milhões em quatro rodovias estratégicas — GOs 180, 147, 178 e 461 — com recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), em parceria com o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás (Ifag).

As obras, que começam em setembro, incluem mais de 170 quilômetros de pavimentação e a construção de duas pontes, eliminando gargalos históricos e garantindo mais segurança e fluidez no transporte.

A GO-180, que liga os entroncamentos das GOs 467 e 306, receberá R$ 138 milhões em investimentos para 32,88 quilômetros de pavimentação e uma ponte de 60 metros sobre o Ribeirão Ponte de Pedra.

Na GO-147, na região da Estrada de Ferro, entre Bela Vista de Goiás e Silvânia, serão investidos R$ 170 milhões em 46,26 quilômetros de pista e em uma ponte de 50 metros sobre o Rio dos Bois.

A GO-178, entre a BR-364 e a GO-306, terá aporte de R$ 130 milhões para custear 38,8 quilômetros de pavimentação.

Já a GO-461, entre as GOs 194 e 221, contará com R$ 108 milhões destinados à pavimentação de 52,35 quilômetros.

Essas obras são consideradas estruturantes para o estado. Além de melhorar a mobilidade entre municípios, representam ganhos diretos para o setor produtivo, ao facilitar o escoamento da agropecuária, reduzir custos logísticos e ampliar a competitividade da economia regional.

Os investimentos também significam mais empregos diretos e indiretos, atração de novos negócios e geração de oportunidades para milhares de goianos.

A iniciativa é parte de um modelo inédito no Brasil, que une transparência, planejamento e agilidade na execução de obras públicas. Os recursos do Fundeinfra são aplicados em parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSCs), sob rigoroso controle de órgãos de fiscalização como a Corregedoria-Geral do Estado, Tribunal de Contas e Ministério Público.

Atualmente, o governo de Goiás já conduz mais de 20 obras do Fundeinfra em todo o estado, além de rodovias já entregues, como a GO-040, de Bom Jesus ao distrito de São Domingos, em Goiatuba, e a GO-080, de Barro Alto a Goianésia, no Vale do São Patrício.

O programa avança também com a segunda etapa da GO-178, que receberá R$ 184 milhões para 46,5 quilômetros de rodovia entre a GO-306 e Itarumã, além de uma ponte de 100 metros sobre o Rio Verde.

Outras obras já aprovadas estão na GO-206 e na GO-220, somando um investimento total superior a R$ 1,145 bilhão por meio desse modelo de cooperação.