Goiás quer aumentar em 50% o número de presos que trabalham

A Polícia Penal de Goiás busca novas parcerias com empresas para aumentar o número de presos que trabalham de forma remunerada.

Atualmente, há 5.596 apenados que realizam atividades de trabalho dentro e fora das unidades do sistema carcerário. A intenção é aumentar em 50% esse número até o fim de 2026.

Outra meta do plano estabelecido pelo Governo de Goiás é aumentar o número de vagas de trabalho por meio de parcerias público-privada, além de fomentar convênios de capacitação profissional com o Sistema “S” e ampliar as cooperações com entes públicos municipais.

Entre os serviços que podem ser realizados pelos presos estão:

  • Limpeza urbana;
  • Construção civil;
  • Pintura;
  • Jardinagem; e
  • Roçagem e capina

Os serviços realizados por presos podem ser feitos em espaços públicos, incluindo ruas, praças, escolas, creches, hospitais e unidades de saúde. A cada três dias trabalhados, o custodiado reduz um dia da pena.

A Polícia Penal goiana é responsável pela custódia de aproximadamente 25 mil apenados, além de gerir 86 unidades prisionais.

