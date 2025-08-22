Goiás registra menor desemprego em 12 anos

Goiás vive o melhor momento do mercado de trabalho em mais de uma década. No segundo trimestre de 2025, o estado alcançou 3,89 milhões de pessoas ocupadas, o maior número já registrado desde o início da série histórica. A taxa de desemprego caiu para 4,4%, o menor índice dos últimos 12 anos, consolidando Goiás como referência nacional na geração de oportunidades.

O desempenho histórico de Goiás no mercado de trabalho é resultado direto de um conjunto de ações adotado pelo governo de Goiás desde 2019. Entre elas, a implementação da Lei de Liberdade Econômica, que desburocratizou processos, reduziu barreiras e garantiu mais segurança jurídica para quem deseja empreender.

O resultado foi impulsionado pelo desempenho de quase todos os setores da economia.

O comércio cresceu 6,5%, somando 820 mil vagas, terceiro maior crescimento do país. Os serviços alcançaram 2,01 milhões de trabalhadores, também em nível recorde. A indústria teve expansão de 1,3%, com 478 mil ocupados, e a agropecuária avançou 1,7%, empregando 265 mil pessoas. Apenas a construção apresentou retração, com queda de 1,6% e total de 316 mil empregados.

A taxa de desocupação em Goiás é inferior à média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 4,9%, e também abaixo da média nacional, que é de 5,8%.

No ranking brasileiro, o estado ocupa a nona posição entre as menores taxas. Em relação ao trimestre anterior, a queda foi de 0,9 ponto percentual e, em comparação ao mesmo período do ano passado, 0,8 ponto percentual.

Além da expansão no número de empregos, houve crescimento no rendimento médio real mensal, que atingiu R$ 3.437, o maior valor da série histórica. A massa salarial também bateu recorde, alcançando R$ 13,3 bilhões.

Outro dado positivo foi a redução da informalidade, que recuou para 35%, a menor já registrada em Goiás. O desalento, que mede o percentual de pessoas que desistiram de procurar emprego, caiu para 0,9%, a terceira menor taxa do Brasil.

Para alcançar esses resultados, o governo de Goiás ampliou programas de fomento ao empreendedorismo e criou condições favoráveis para atrair novos investimentos, com incentivos fiscais, qualificação de mão de obra e infraestrutura adequada.

Esse ambiente de confiança impulsionou a geração de negócios, fortaleceu a economia e abriu espaço para a criação de milhares de empregos formais em diferentes setores.