Goleiro da Série D já fez defesa de cinema como a de Volpi. Relembre

O Metrópoles transmitiu pelo YouTube, ao vivo e com imagens, todos os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Will Bank Série D 2025, neste fim de semana. Três jogos foram disputados no sábado (30/8) e outro neste domingo (31/8). Confira a lista completa:

Domingo (31/8):

Cianorte-PR 0 x 0 Barra-SC — 15h

Sábado (30/8):

Maranhão-MA 1 x 0 ASA-AL – 16h

Goiatuba-GO 0 x 0 Inter de Limeira-SP – 16h

Santa Cruz-PE 1 x 0 América de Natal-RN – 19h

Neste domingo (31), o Flamengo empatou com o Grêmio em 1 x 1 pelo Brasileirão, mas quem roubou os holofotes foi o goleiro Tiago Volpi, contratado no começo do ano. Além de marcar o gol de empate ao bater um pênalti, uma defesa realizada aos 40 minutos do primeiro tempo gerou comentários nas redes sociais. Saúl cruzou e Léo Ortiz desviou para Pedro finalizar, mas Volpi fez uma defesaça com pouco tempo de reação.

A defesa difícil do arqueiro lembra uma outra muito complicada praticada no Brasileirão Série D, nas oitavas de final. Na ocasião, o empate classificaria o Maranhão-MA, mas o Central-PE conseguiu um último lance com Kauê. O jogador cruzou na área e Raphael Macena colocou de cabeça para a segunda trave e Moacir tentou fazer o gol que poderia classificar os pernambucanos. Jean reagiu rapidamente e espalmou a bola, salvando o Bode Gregório.

O milagre pode ser importante para a temporada do clube de São Luís, pois o time na Série D está nas quartas de final e venceu o ASA-AL por 1 x 0. Caso empate o jogo da volta, se classificaria para as semifinais e garantiria vaga na Série C de 2026. A partida de volta, que definirá a classificação, está prevista para o próximo sábado (6/9) às 17h, no Coaracy da Fonseca, em Arapiraca.

Veja o momento da defesa

Metrópoles no Brasileirão Série D

O Grupo Metrópoles adquiriu, após tratativas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Will Bank Série D.

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além de ter acesso à transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.