golpe-do-falso-advogado-faz-moradora-no-df-perder-r$-500-mil.-veja

Policiais civis da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), que faz parte do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, realizam nesta sexta-feira (15/8) a Operação Quimera, com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada no chamado golpe do falso advogado.

Um dos casos que motivou a operação envolveu uma moradora do Distrito Federal, de 65 anos, que teve um prejuízo superior a R$ 500 mil.

São cumpridos oito mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de contas bancárias, ativos financeiros e criptomoedas, totalizando mais R$ 507 mil.

A ação ocorreu nos municípios paulistas de São Paulo, São Sebastião e Mongaguá, com o apoio da Polícia Civil de São Paulo (PCSP) e da Divisão de Operações Especiais (DOE) da PCDF.

Como funcionava o golpe:

A quadrilha utilizava credenciais de advogados obtidas de forma ilícita, muitas vezes por meio de vazamentos de dados, para acessar processos judiciais reais.

Com isso, coletavam informações detalhadas, como números dos autos, nomes das partes envolvidas e valores a serem recebidos — especialmente precatórios.

De posse desses dados, os criminosos entravam em contato com as vítimas se passando por advogados ou representantes de escritórios reais.

Utilizavam logotipos, imagens e até perfis verdadeiros para dar aparência de legitimidade ao contato.

Durante a abordagem, pediam pagamentos de taxas ou impostos fictícios, alegando que eram necessários para liberar valores de processos em andamento.

A sofisticação do esquema e a riqueza de detalhes nas informações levavam muitas vítimas a acreditar na legitimidade da solicitação.

Prisões e apreensões

As investigações avançaram com base na análise de rastros digitais, movimentações financeiras e uso de tecnologia forense. Durante a operação, foram apreendidos veículos, dinheiro em espécie, celulares e equipamentos eletrônicos usados para aplicar os golpes.

Os suspeitos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado por meio eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenados, as penas podem chegar a 23 anos de prisão.

Leia também

Alerta à população

A Polícia Civil reforça que esse tipo de golpe tem se espalhado pelo país e alerta a população para que redobre os cuidados ao receber solicitações financeiras, mesmo que relacionadas a processos judiciais.

Em caso de dúvida, o ideal é sempre confirmar diretamente com o advogado ou o escritório responsável, por meios oficiais.

As investigações continuam para identificar outras vítimas e possíveis integrantes da organização criminosa.