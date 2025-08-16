16/08/2025
Universo POP
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump

Golpista usa aplicativo de namoro para seduzir mulheres e roubá-las

Escrito por Metrópoles
golpista-usa-aplicativo-de-namoro-para-seduzir-mulheres-e-rouba-las

Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM), nessa sexta-feira (15/8), suspeito de utilizar um aplicativo de relacionamento para se aproximar de mulheres e roubá-las.

Eder Silva dos Santos, foi preso preventivamente no bairro Chapada, na zona centro-sul de Manaus (AM), pelo crime de estelionato.

Leia também

De acordo com o delegado Ivo Martins, titular do 19º DIP, a equipe da unidade policial investigava Eder após vários registros na delegacia, nos quais as vítimas relataram que ele utilizava um aplicativo de relacionamento para se aproximar delas, ganhar confiança e, posteriormente, subtrair seus bens.

“Ele ia até a casa das vítimas, se mostrava uma pessoa atenciosa até que a vítima se sentisse à vontade. Em sua maioria, subtraía os bens no dia seguinte”, explicou o delegado.

Em um dos casos, o suspeito chegou a fazer um empréstimo em nome de uma vítima e transferir o valor para sua conta via Pix.

Segundo Ivo Martins, Eder tem um histórico criminal, com registros em outras delegacias pelos crimes de furto, apropriação de bens e também estelionato.

O homem passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.