Golpista usa aplicativo de namoro para seduzir mulheres e roubá-las

Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM), nessa sexta-feira (15/8), suspeito de utilizar um aplicativo de relacionamento para se aproximar de mulheres e roubá-las.

Eder Silva dos Santos, foi preso preventivamente no bairro Chapada, na zona centro-sul de Manaus (AM), pelo crime de estelionato.

De acordo com o delegado Ivo Martins, titular do 19º DIP, a equipe da unidade policial investigava Eder após vários registros na delegacia, nos quais as vítimas relataram que ele utilizava um aplicativo de relacionamento para se aproximar delas, ganhar confiança e, posteriormente, subtrair seus bens.

“Ele ia até a casa das vítimas, se mostrava uma pessoa atenciosa até que a vítima se sentisse à vontade. Em sua maioria, subtraía os bens no dia seguinte”, explicou o delegado.

Em um dos casos, o suspeito chegou a fazer um empréstimo em nome de uma vítima e transferir o valor para sua conta via Pix.

Segundo Ivo Martins, Eder tem um histórico criminal, com registros em outras delegacias pelos crimes de furto, apropriação de bens e também estelionato.

O homem passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.