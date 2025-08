Um gorila gigante virou uma das atrações mais curiosas da Expoacre 2025.

A figura tem percorrido as ruas do Parque de Exposições Wildy Viana e chamado a atenção do público pelo seu tamanho e bom humor.

Durante a noite desta sexta-feira (1), o personagem foi assediado pelos visitantes com diversos pedidos de fotos.

A equipe do ContilNet fez um registro exclusivo do primata quando ele desfilou em frente ao seu estúdiona feira agropecuária.