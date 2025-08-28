Governador confirma realização do Fórum Nacional dos Juizados Especiais em Rio Branco

O governador do Acre confirmou nesta quinta-feira (28) que Rio Branco será sede, em maio de 2026, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, um dos maiores encontros do Poder Judiciário brasileiro.

A escolha foi destacada como uma conquista histórica para o estado, que pela primeira vez receberá o evento, reunindo autoridades e especialistas de todo o país.

Na ocasião, o governador esteve acompanhado do presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Laudivon Nogueira, reforçando a parceria entre os poderes Executivo e Judiciário.

De acordo com o governador, a realização reforça as parcerias institucionais já consolidadas e projeta o Acre no cenário nacional, valorizando a capital acreana como espaço de debates e fortalecimento da justiça.