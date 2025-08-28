28/08/2025
Universo POP
Poderosas! Veja quem são as 3 mulheres mais ricas do Brasil em 2025
Viih Tube e Eliezer revelam gasto de R$ 16 mil por mês em supermercado
Médicos retiram cobra do estômago de mulher em caso chocante
Descubra as cores da moda para a Primavera/Verão 2026 e inspire‑se com looks atuais e tendências irresistíveis
Homem em situação de rua atira lata de cerveja no rosto de jovem que estava voltando do trabalho
Dado Dolabella nega agressão a Luan Pereira e diz que só queria “proteger” Wanessa
Após 3 meses de internação, Faustão deixa hospital e seguirá recuperação em casa
Morre Coracy Arantes, TikToker de 82 anos que conquistou mais de 6 milhões de seguidores
Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look
Carol Peixinho exibe barrigão de 8 meses e revela nome do filho com Thiaguinho

Governador confirma realização do Fórum Nacional dos Juizados Especiais em Rio Branco

Evento inédito no Acre será sediado em maio de 2026 e reunirá representantes do Poder Judiciário de todo o país

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O governador do Acre confirmou nesta quinta-feira (28) que Rio Branco será sede, em maio de 2026, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, um dos maiores encontros do Poder Judiciário brasileiro.

A escolha foi destacada como uma conquista histórica para o estado, que pela primeira vez receberá o evento, reunindo autoridades e especialistas de todo o país.

Na ocasião, o governador esteve acompanhado do presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Laudivon Nogueira, reforçando a parceria entre os poderes Executivo e Judiciário.

De acordo com o governador, a realização reforça as parcerias institucionais já consolidadas e projeta o Acre no cenário nacional, valorizando a capital acreana como espaço de debates e fortalecimento da justiça.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.