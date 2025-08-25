25/08/2025
Governador e prefeito devem entregam rotatória do Complexo Esportivo durante abertura do Festival da Farinha

A obra foi financiada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e executada pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, vão inaugurar oficialmente, nesta quarta-feira (27), às 19h, a rotatória do Complexo Esportivo, no Bairro Aeroporto Velho. A entrega ocorrerá durante a abertura do 8º Festival da Farinha, que reúne milhares de pessoas todos os anos.

A obra foi financiada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e executada pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Segundo o secretário municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade, Jonas Lima, a demanda surgiu a partir dos moradores do bairro São Francisco e foi confirmada após estudos técnicos realizados pela secretaria.

Rotatória do Complexo Esportivo/Foto: Reprodução

“Identificamos a necessidade de melhorar a fluidez e a segurança viária na região. Com o grande fluxo diário de pessoas no Complexo Esportivo, a obra se tornou ainda mais urgente. Estamos felizes em concluir este projeto e entregá-lo à comunidade durante um evento tão importante para a cidade”, afirmou Jonas Lima.

