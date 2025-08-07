7 de agosto de 2025
Universo POP
Amigo de Renato Góes denuncia ter sido internado à força com a ajuda do ator
Esquema bilionário: Influenciadores ganham com a “cláusula da desgraça alheia”
Antes e depois: transformações dos famosos ao longo dos anos
Escândalo do Jogo do Tigrinho: Influencers movimentaram mais de R$ 4 bilhões
Justiça mantém rapper Oruam preso e nega habeas corpus
Padre de 186 kg compartilha luta contra obesidade e motiva fiéis
Destaques da semana: Alien, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda e mais estreias para o cinema e streaming
Bia Miranda e 14 influencers são alvo por divulgação do “jogo do tigrinho”
Última hora: Faustão é internado em São Paulo e filho cancela festa
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

Governador Gladson Cameli confirma presença e reforça convite para o Festival do Açaí

Ele será a principal autoridade presente e estende convite a todos os acreanos para celebrar o evento em Feijó

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Prefeitura de Feijó, representada pelo prefeito Railson Ferreira, confirmou a presença do governador Gladson Cameli no Festival do Açaí, que acontece de 14 a 17 de agosto. O governador estendeu o convite para toda a população do Acre participar da festa, ressaltando a importância do evento não apenas como celebração cultural, mas também como vetor de desenvolvimento regional.

O Festival do Açaí, tradicionalmente realizado em Feijó, retorna este ano ao seu formato de quatro noites, com programação que inclui shows nacionais e atrações locais. Entre os artistas confirmados estão Dilsinho, Lucas Lucco, Banda Magníficos e Natanzinho Lima.

Governador Gladson Cameli ao lado do prefeito Railson Ferreira durante o anúncio oficial da participação no Festival do Açaí/Foto: Reprodução

A festa promete movimentar a economia local e atrair visitantes de diversas regiões, consolidando Feijó como um importante polo cultural e turístico no Acre.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.