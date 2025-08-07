Governador Gladson Cameli confirma presença e reforça convite para o Festival do Açaí

A Prefeitura de Feijó, representada pelo prefeito Railson Ferreira, confirmou a presença do governador Gladson Cameli no Festival do Açaí, que acontece de 14 a 17 de agosto. O governador estendeu o convite para toda a população do Acre participar da festa, ressaltando a importância do evento não apenas como celebração cultural, mas também como vetor de desenvolvimento regional.
O Festival do Açaí, tradicionalmente realizado em Feijó, retorna este ano ao seu formato de quatro noites, com programação que inclui shows nacionais e atrações locais. Entre os artistas confirmados estão Dilsinho, Lucas Lucco, Banda Magníficos e Natanzinho Lima.
A festa promete movimentar a economia local e atrair visitantes de diversas regiões, consolidando Feijó como um importante polo cultural e turístico no Acre.
Veja o vídeo: