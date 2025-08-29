Governo anuncia construção de novas moradias do Minha Casa, Minha Vida no interior do Acre

O governo do Acre assinou nesta sexta-feira (29) o contrato para a construção de 50 unidades habitacionais no Assentamento Walter Arce, em Bujari, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida – Rural. O investimento ultrapassa R$6 milhões, com contrapartida estadual de mais de R$2 milhões.

Durante o ato, o governador Gladson Camelí destacou a união entre as diferentes esferas de governo.

“Com toda certeza, isso aqui é a prova da união entre governo federal, governo do estado e governo municipal, através da prefeitura municipal. A nossa equipe de governo, em nome da Sehurb, com a presença da Caixa Econômica Federal, que é um exemplo de gestão e nos ajuda a diminuir as diferenças, nós estamos aqui lançando hoje aqui no Burjari, que é o projeto Minha Casa Minha Vida na zona rural”, disse.

Camelí afirmou que o programa será expandido para outros municípios, como Senador Guiomard, e ressaltou a valorização das comunidades rurais. “Eu tenho procurado ser da zona rural para a zona urbana, porque é onde chega os nossos alimentos que nós consumimos no dia a dia, é onde temos nossos produtores rurais que precisam”, declarou.

O governador também relembrou ações anteriores na região e destacou o diálogo com a população. “Eu lembro-me quando eu estava senador da República, eu vim pra cá inaugurar a chegada da energia elétrica, é dar cidadania pra nossa população e valorizar quem realmente trabalha, que se dedica. (…) Isso é pra você ver a importância que é o diálogo com as comunidades. Às vezes a gente que está na frente do poder público, eu, por ser governador, às vezes eu não tenho todas as informações que chegue. E esse diálogo é importantíssimo”, afirmou.

Além da assinatura do contrato, Camelí aproveitou a visita para tomar café na casa de dona Lusia, uma das beneficiárias do programa, e agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo apoio, já que parte dos recursos é proveniente da Caixa Econômica Federal.

O secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago, também destacou o esforço do governo para viabilizar o projeto. “Hoje a gente coloca a chancelada do contrato e que essas casas possam de fato ser erguidas. Nós fizemos essa inscrição em 2023, tivemos várias dificuldades com a questão da organização (…). Calma, pessoal. Tenha paciência porque a questão é burocrática, mas a gente vai vencer. E a persistência é a prova disso. Tivemos várias vezes em Brasília, várias vezes na CGU, várias vezes na Caixa Econômica dialogando para que a gente conseguisse um formato para que a gente pudesse estar à frente. E com muita persistência, depois de dois anos, a gente está aqui para fazer a assinatura desse ato”, explicou.

Santiago ressaltou ainda o apoio de órgãos de controle e o compromisso com a legalidade. “Aqui ao TCE também, porque é uma das coisas que a gente preza, o governador pediu para que a gente cabeçasse a transparência e a legalidade, então quero dizer que aqui o TCE vai fazer fiscalização concomitante, para que não tenha aquela questão de, ah, tem desvio, tem não sei o que”, destacou.

Por fim, o secretário reforçou que novas famílias também serão contempladas futuramente. “As outras 450 famílias, quero dizer que quando o programa abrir, o governador já determinou que a gente fizesse novas inscrições, aqui o Walter Arce são 500 famílias, também iremos estender ao Quinari, esse mesmo programa. Então muito obrigado e viva as casas e daqui a pouco a gente vai, se Deus quiser, vamos inaugurar”, finalizou.

A moradora Mirtes Souza, que será contemplada com uma das casas, agradeceu pela iniciativa. “Em 2018, quando a questão da energia, que nós chamamos muitas dificuldades, e foi ele que nos abraçou nesse momento de dificuldade, e mais uma vez o governador está se fazendo presente na nossa comunidade para dar esse pontapé inicial nas nossas moradias, que é o início de muitas outras que eu acredito que muitas virão ainda. (…) Já me sinto agradecida em nome da comunidade, todos agradecidos por esse momento inesquecível, vai ficar na memória da comunidade essas 50 moradias”, declarou.

Mirtes também ressaltou o apoio da secretaria e destacou as lutas da comunidade. “O momento é só de gratidão, a gente tem dificuldade e temos, mas as dificuldades a gente vai vencendo no dia a dia e cada dia é uma luta. Então assim, é muito importante a gente lembrar não só das dificuldades, mas das vitórias. (…) Eu tenho gratidão no meu coração porque a energia, gente, não chegava. Nessa comunidade não chegava. Era uma luta, era uma briga e eu fiz o único que eu fiz. Ele me respondeu em cinco dias, vai acontecer a energia do Walter Arce e aconteceu pra todos”, disse.

A moradora aproveitou para pedir novas melhorias, como construção de pontes e acesso à água. “Agora, graças à vinda das casas, a gente precisa das pontes, né? Porque não chega o material na casa do agricultor, se não tiver as pontes, pronto. (…) Nós temos também uma grande dificuldade da água, né? (…) A nossa dificuldade de água, ela é tremenda, é água pro consumo humano, e aqui nós temos uma fonte de água que dá pra atender. Se o senhor tiver no seu coração olhar pra nós, eu sou muito agradecida”, finalizou.