13 de agosto de 2025
Universo POP
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo
Novo vídeo mostra detalhes da ação do pastor de calcinha
Dono da Ultrafarma confessou crime e fez acordo milionário dias antes de ser preso

Governo desmente boato e garante que adolescente com leucemia não devolverá medicamento

O Estado assegurou a aquisição de um medicamento de alto custo, avaliado em cerca de R$400 mil, que não está incorporado à lista do Sistema Único de Saúde

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O governo do Acre esclareceu que informações de que a adolescente K. C., de 17 anos, diagnosticada com leucemia, teria que devolver o valor do medicamento recebido são infundadas.

Sesacre passou por reestruturação/Foto: Odair Leal/Sesacre

O Estado assegurou a aquisição de um medicamento de alto custo, avaliado em cerca de R$400 mil, que não está incorporado à lista do Sistema Único de Saúde (SUS). O pagamento foi realizado integralmente pelo governo estadual.

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), a responsabilidade pelo custeio de medicamentos não incorporados ao SUS é do governo federal. Quando a Justiça determina que um estado forneça o medicamento, o ente estadual deve cumprir imediatamente a decisão e, posteriormente, ajustar os valores com a União, sem que isso implique cobrança ou devolução por parte do paciente ou de seus familiares.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) reforçou que nenhum cidadão será responsabilizado por receber tratamento médico essencial.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.