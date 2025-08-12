12 de agosto de 2025
Universo POP
Governo do Acre abre licitação para construção da 6ª ponte sobre o Rio Acre em Rio Branco

Novo edital visa melhorar a mobilidade urbana e impulsionar o desenvolvimento da capital acreana

O governo do Acre lançou recentemente o edital para a construção da 6ª ponte sobre o Rio Acre, em Rio Branco. A iniciativa faz parte dos esforços para ampliar a infraestrutura da cidade, proporcionando melhorias na mobilidade urbana e facilitando o deslocamento de moradores e veículos.

A licitação está aberta, representando mais um passo concreto para o avanço da capital acreana em termos de desenvolvimento urbano. O projeto da ponte integra o planejamento do governo para oferecer soluções que contribuam para a qualidade de vida da população local.

Mais informações sobre o edital e detalhes do processo licitatório podem ser acessados no site oficial da Agência de Notícias do Acre: https://agencia.ac.gov.br.

