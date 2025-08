Governo do Acre mobiliza megaesquema de segurança para show de Jorge & Mateus na ExpoAcre 2025

Na noite deste domingo (3), o palco da ExpoAcre 2025 recebe a aguardada apresentação da dupla sertaneja Jorge & Mateus, e para garantir a tranquilidade do evento, o governo do Estado montou uma operação especial de segurança e apoio.

Cerca de 400 profissionais e agentes de apoio, foram mobilizados para atuar na arena e nas áreas de acesso. A equipe já está a postos desde as primeiras horas da noite, acompanhando a movimentação do público e assegurando o bom andamento do evento.

A medida reforça o compromisso do Estado com a segurança dos visitantes e participantes da feira, que neste ano celebra seu cinquentenário como a maior vitrine do agronegócio, cultura e entretenimento do Acre.

A expectativa de público é alta, e o show de Jorge & Mateus deve ser um dos momentos mais marcantes da edição 2025.

