Governo do Acre vai pagar R$ 2,3 milhões a servidores da Sefaz nesta sexta

O Governo do Acre anunciou que, nesta sexta-feira (15), fará o pagamento do prêmio de valorização a 178 servidores da Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz/AC). Segundo publicação nas redes sociais oficiais do governador Gladson Camelí, o investimento ultrapassa R$ 2,3 milhões na folha de pagamento.

O governador afirmou que a iniciativa honra o compromisso da gestão com os servidores que ajudam no crescimento do Estado. A medida recebeu elogios, mas também gerou cobranças por novas ações, como a convocação dos aprovados no concurso da Sefaz/AC realizado em 2023, além da valorização de outras categorias, como saúde e educação.

Nos comentários, internautas ressaltaram que a convocação dos aprovados é considerada essencial para suprir o déficit de pessoal, fortalecer a arrecadação e ampliar a eficiência na gestão fiscal. Outros, porém, criticaram o alcance da medida, apontando que beneficia apenas uma área específica.

Veja o vídeo: