14/08/2025
Universo POP
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson

Governo do Acre vai pagar R$ 2,3 milhões a servidores da Sefaz nesta sexta

178 servidores serão beneficiados; nas redes, acreanos reforçam pedido para convocação dos aprovados no concurso de 2023

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Governo do Acre anunciou que, nesta sexta-feira (15), fará o pagamento do prêmio de valorização a 178 servidores da Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz/AC). Segundo publicação nas redes sociais oficiais do  governador Gladson Camelí, o investimento ultrapassa R$ 2,3 milhões na folha de pagamento.

O governador afirmou que a iniciativa honra o compromisso da gestão com os servidores que ajudam no crescimento do Estado. A medida recebeu elogios, mas também gerou cobranças por novas ações, como a convocação dos aprovados no concurso da Sefaz/AC realizado em 2023, além da valorização de outras categorias, como saúde e educação.

Governador Gladson Cameli anunciou que prêmio de valorização será pago nesta sexta-feira (15) a servidores da Sefaz/Foto: Ascom

Nos comentários, internautas ressaltaram que a convocação dos aprovados é considerada essencial para suprir o déficit de pessoal, fortalecer a arrecadação e ampliar a eficiência na gestão fiscal. Outros, porém, criticaram o alcance da medida, apontando que beneficia apenas uma área específica.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.