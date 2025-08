Governo e Prefeitura anunciam interdição total da Avenida Ceará para avanço de obras do viaduto

O governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco anunciaram, nesta segunda-feira (4), uma nova interdição total de um trecho da Avenida Ceará, entre as ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, para dar continuidade às obras do Complexo Viário que está sendo construído na região.

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa na sede da Secretaria de Estado de Governo (Segov), com a presença de representantes da Secretaria de Obras Públicas (Seop), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).

Segundo o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, a nova fase das obras exige a escavação profunda no eixo da avenida, o que impossibilita o tráfego de veículos e pedestres na área. “Essa é uma etapa que não pode mais ser postergada. O que está sendo feito aqui não tem parâmetro histórico no estado. Trata-se de um nível de escavação em área urbana sem precedentes no Acre”, afirmou.

O trecho interditado abriga estruturas subterrâneas complexas, como tubulações, cabeamentos e a base da antiga passarela localizada na região, o que pode gerar imprevistos durante a execução dos serviços.

Conforme o cronograma da Seop, a escavação deve se estender até novembro, sendo seguida pela fase de asfaltamento. A liberação parcial das rotas de acesso ao viaduto, entre a Avenida Ceará e a Getúlio Vargas, está prevista para janeiro de 2026. Já a conclusão total do tráfego sobre o viaduto pode ocorrer até março, dependendo do ritmo da obra.

Ítalo Lopes também explicou que, por questões de segurança, ainda não será liberada a utilização de uma das alças já concluídas do viaduto. A decisão se baseia no uso de maquinário pesado, como escavadeiras hidráulicas e perfuratrizes, que operam na região. “Com o avanço da obra, poderemos reavaliar essa decisão. O importante é garantir segurança para os trabalhadores e para a população”, disse.

Durante a coletiva, também foram apresentadas rotas alternativas que deverão ser utilizadas por veículos particulares e pelo transporte público. As mudanças no tráfego serão coordenadas pela RBTrans e pelo Detran para minimizar os impactos à mobilidade urbana.

O Complexo Viário da Avenida Ceará integra um conjunto de obras prioritárias do governo do Estado e da Prefeitura, com o objetivo de melhorar a mobilidade em um dos principais corredores viários da capital acreana.