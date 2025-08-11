12 de agosto de 2025
Governo federal devolve mais de R$ 1 bilhão a aposentados e pensionistas vítimas de descontos indevidos no INSS

AGU conseguiu bloquear R$ 2,8 bilhões de associações e empresas investigadas

O governo federal comunicou nesta segunda-feira que já devolveu R$ 1,084 bilhão a 1,6 milhão de aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos indevidos em benefícios do INSS. Os valores são pagos de forma integral, com correção pela inflação (IPCA), diretamente na conta onde o segurado recebe o benefício.

De acordo com a administração federal, a Advocacia-Geral da União (AGU) já obteve na Justiça o bloqueio de R$ 2,8 bilhões em bens e ativos financeiros de associações, empresas e pessoas físicas investigadas por suspeita de fraudes contra os beneficiários da Previdência Social.

Governo federal devolve mais de R$ 1 bilhão a aposentados e pensionistas vítimas de descontos indevidos no INSS/Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

“Nosso compromisso é garantir que os aposentados e pensionistas recebam o que é seu, sem esperar. Estamos antecipando os pagamentos para proteger quem mais precisa, e seguiremos firmes na Justiça para que todos os responsáveis devolvam cada real aos cofres públicos”, afirmou o presidente do INSS, Gilberto Waller.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou em 17 de julho uma Medida Provisória que abriu crédito extraordinário de R$ 3,31 bilhões para viabilizar o pagamento imediato dos beneficiários vítimas da fraude.

Governo federal devolve mais de R$ 1 bilhão a aposentados e pensionistas vítimas de descontos indevidos no INSS/Foto: Reprodução

Podem aderir:

– Beneficiários que contestaram descontos indevidos e não receberam resposta da entidade em até 15 dias úteis.

– Quem sofreu descontos entre março de 2020 e março de 2025.

– Beneficiários com processo na Justiça, desde que ainda não tenham recebido os valores.

– O INSS pagará 5% de honorários advocatícios em ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025.

Prazo para contestar

– A contestação pode ser feita até 14 de novembro de 2025, e a adesão continuará disponível mesmo após essa data.

– Passo a passo para pedir o ressarcimento

– Acesse o aplicativo Meu INSS com CPF e senha.

– Vá em “Consultar Pedidos” e clique em “Cumprir Exigência”.

– Role a tela até o último comentário, leia com atenção e, no campo “Aceito receber”, selecione “Sim”.

