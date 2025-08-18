Governo Federal reconhece situação de emergência em 21 cidades do Acre por causa da seca

O Acre teve situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal em 21 municípios, em razão da seca extrema que atinge o estado. A portaria, assinada pelo secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Paulo Roberto Farias Falcão, foi publicada nesta segunda-feira (18) no Diário Oficial da União.

A medida inclui as cidades de Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

Com o reconhecimento, as prefeituras estão autorizadas a solicitar apoio da União para ações de resposta e assistência à população. Entre as medidas previstas estão o envio de recursos financeiros e a dispensa de licitação para a contratação de serviços e aquisição de bens considerados urgentes.