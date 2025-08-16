Governo inaugura Base de Aviação no Vale do Juruá; investimento é de R$6 milhões

O governador Gladson Camelí entregou, na manhã deste sábado (16), a nova Base de Aviação do Juruá ao Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), em Cruzeiro do Sul. O equipamento visa ampliar a agilidade das operações de segurança pública, resgates e atendimentos emergenciais na região.

A base, construída com investimento de quase R$6 milhões, obtidos por meio de operações de crédito com o Banco do Brasil e viabilizados pela Secretaria de Planejamento (Seplan), foi iniciada em setembro do ano passado e concluída em menos de um ano. O espaço contará com suporte logístico para diversas áreas, incluindo saúde, meio ambiente, justiça eleitoral e ações sociais, fortalecendo a atuação integrada do Estado.

Em seu discurso durante a solenidade, Camelí destacou a relevância da obra: “Esse momento me traz muita alegria. É mais uma ação de fortalecimento e de prestação de serviços à população. Estou realizado em poder oferecer uma estrutura moderna, que permitirá pousos e decolagens para diversas finalidades sociais e operacionais. O Acre está alçando novos voos para melhorar a qualidade de vida de todos os acreanos e acreanas”.

A vice-governadora Mailza Assis reforçou a importância do investimento: “Estamos empenhados em investir nas mais diversas áreas e em todos os 22 municípios, para que cada morador dessa região se sinta visto pelo governo. Apesar da distância, o Acre tem crescido e entregado dignidade para a população”.

Segundo o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, a localização próxima ao Hospital Regional do Juruá foi estratégica. A base dispõe de hangar para aeronaves, área administrativa, auditório, sala de convivência, academia, refeitório, garagem para viaturas e espaço de abastecimento. Além disso, o heliponto aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) permite operações diurnas e noturnas, com toda a sinalização e iluminação necessárias para pousos 24 horas, e placas solares garantem maior eficiência energética.

A solenidade também marcou a formatura de 11 novos operadores aerotáticos, oriundos da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros. O curso, que durou 76 dias, capacitou os agentes para atuar em resgates aeromédicos, combate a crimes ambientais e apoio a comunidades isoladas.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, destacou que a região do Juruá contará, pela primeira vez, com uma aeronave dedicada exclusivamente ao atendimento integral da região, garantindo rapidez, eficiência e maior presença do Estado junto à população.

Entre os formandos, o terceiro sargento Jota de Queiroz comemorou a conquista: “Foram 76 dias intensos de instruções que exigiram o máximo de nós. Sempre sonhei em atuar nessa área desde quando tive meu primeiro contato com aeronaves, ainda no curso de soldado. Hoje, ver esse sonho se concretizar é uma grande realização pessoal e profissional”.

Na cerimônia, também foi entregue a Medalha do Mérito da Sejusp ao presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), Antônio de Pádua Cunha, em reconhecimento às contribuições relevantes à segurança pública do estado.

Com a inauguração, o Acre reforça sua capacidade de resposta a emergências e fortalece a integração das forças de segurança, garantindo mais proteção e serviços à população do Juruá.