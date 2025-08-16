16/08/2025
Universo POP
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento

Governo inaugura Base de Aviação no Vale do Juruá; investimento é de R$6 milhões

"É mais uma ação de fortalecimento e de prestação de serviços à população", disse Camelí

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O governador Gladson Camelí entregou, na manhã deste sábado (16), a nova Base de Aviação do Juruá ao Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), em Cruzeiro do Sul. O equipamento visa ampliar a agilidade das operações de segurança pública, resgates e atendimentos emergenciais na região.

Nova estrutura tem o objetivo de agilizar ações de segurança e o serviço de resgate de emergência. Foto: Dhárcules Pinheiro Sejusp

A base, construída com investimento de quase R$6 milhões, obtidos por meio de operações de crédito com o Banco do Brasil e viabilizados pela Secretaria de Planejamento (Seplan), foi iniciada em setembro do ano passado e concluída em menos de um ano. O espaço contará com suporte logístico para diversas áreas, incluindo saúde, meio ambiente, justiça eleitoral e ações sociais, fortalecendo a atuação integrada do Estado.

Em seu discurso durante a solenidade, Camelí destacou a relevância da obra: “Esse momento me traz muita alegria. É mais uma ação de fortalecimento e de prestação de serviços à população. Estou realizado em poder oferecer uma estrutura moderna, que permitirá pousos e decolagens para diversas finalidades sociais e operacionais. O Acre está alçando novos voos para melhorar a qualidade de vida de todos os acreanos e acreanas”.

A vice-governadora Mailza Assis reforçou a importância do investimento: “Estamos empenhados em investir nas mais diversas áreas e em todos os 22 municípios, para que cada morador dessa região se sinta visto pelo governo. Apesar da distância, o Acre tem crescido e entregado dignidade para a população”.

Segundo o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, a localização próxima ao Hospital Regional do Juruá foi estratégica. A base dispõe de hangar para aeronaves, área administrativa, auditório, sala de convivência, academia, refeitório, garagem para viaturas e espaço de abastecimento. Além disso, o heliponto aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) permite operações diurnas e noturnas, com toda a sinalização e iluminação necessárias para pousos 24 horas, e placas solares garantem maior eficiência energética.

O heliponto é uma das novidades mais importantes da inauguração/Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

A solenidade também marcou a formatura de 11 novos operadores aerotáticos, oriundos da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros. O curso, que durou 76 dias, capacitou os agentes para atuar em resgates aeromédicos, combate a crimes ambientais e apoio a comunidades isoladas.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, destacou que a região do Juruá contará, pela primeira vez, com uma aeronave dedicada exclusivamente ao atendimento integral da região, garantindo rapidez, eficiência e maior presença do Estado junto à população.

Entre os formandos, o terceiro sargento Jota de Queiroz comemorou a conquista: “Foram 76 dias intensos de instruções que exigiram o máximo de nós. Sempre sonhei em atuar nessa área desde quando tive meu primeiro contato com aeronaves, ainda no curso de soldado. Hoje, ver esse sonho se concretizar é uma grande realização pessoal e profissional”.

Na cerimônia, também foi entregue a Medalha do Mérito da Sejusp ao presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), Antônio de Pádua Cunha, em reconhecimento às contribuições relevantes à segurança pública do estado.

Com a inauguração, o Acre reforça sua capacidade de resposta a emergências e fortalece a integração das forças de segurança, garantindo mais proteção e serviços à população do Juruá.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.