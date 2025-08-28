28/08/2025
Governo indica nome para vaga em conselho da Petrobras. Saiba quem é

O governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia (MME), indicou Marcelo Weick Pogliese para ocupar uma vaga no Conselho de Administração da Petrobras.

A informação foi divulgada pela própria companhia, em comunicado ao mercado, na noite dessa quarta-feira (27/8).

A indicação de Pogliese terá de passar pelos procedimentos internos de governança corporativa, informou a Petrobras.

Atualmente, Pogliese ocupa o cargo de secretário especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. No conselho da Petrobras, ele deve ocupar a cadeira de Pietro Mendes, que renunciou ao cargo de presidente do colegiado no último dia 20.

Pogliese é doutor em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), advogado e professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Dança das cadeiras na Petrobras

Pietro Mendes teve o nome aprovado pela Comissão de Infraestrutura do Senado Federal e ocupará uma diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na semana passada, a Petrobras aprovou a nomeação de Bruno Moretti para a presidência do Conselho de Administração, no lugar de Mendes. Ele permanecerá no cargo até a próxima assembleia geral da empresa.

