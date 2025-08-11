O Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades confirmou a construção de 316 unidades habitacionais no Acre, contemplando 14 municípios por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS)”.

O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (8), dentro de um pacote nacional que amplia a meta do programa. A iniciativa, voltada a famílias de baixa renda, busca reduzir o déficit habitacional em áreas vulneráveis e garantir moradia adequada para comunidades de diferentes portes no estado.

As propostas para participar da seleção podem ser cadastradas até 12 de setembro deste ano, com previsão de contratação até 10 de março de 2026.

No Acre, a distribuição das novas moradias será feita da seguinte forma: Brasiléia e Tarauacá receberão 40 casas cada; Acrelândia, Assis Brasil, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard e Xapuri terão 20 unidades cada; e Bujari será contemplado com 16 casas.

A expansão anunciada pelo Governo Federal prevê, no total, a construção de 30 mil moradias em todo o país dentro do FNHIS Sub 50, modalidade que atende famílias com renda de até cinco salários mínimos. O objetivo é levar o benefício especialmente a cidades pequenas e regiões que enfrentam dificuldades no acesso à habitação.

Para que as propostas sejam aprovadas, é necessário apresentar documentação técnica e jurídica completa, além do edital de licitação para contratação. Municípios e entidades que não conseguirem efetivar o contrato deverão justificar formalmente os motivos da desistência.