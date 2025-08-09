9 de agosto de 2025
Governo Lula divulga vídeo destacando investimentos de R$ 1,1 bilhão no Acre: ‘Coração da Amazônia’

Pacote de obras e programas inclui melhorias em infraestrutura, educação, energia e desenvolvimento sustentável no estado

Após a passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seus ministros por Rio Branco, o governo federal publicou um vídeo com imagens do Acre, reforçando o pacote de investimentos que soma aproximadamente R$ 1,1 bilhão para o estado.

Governo Lula divulga vídeo destacando investimentos de R$ 1,1 bilhão no Acre. Foto: Reprodução

A produção traz depoimentos de moradores, cooperativas e produtores rurais que serão diretamente beneficiados pelas ações e detalha a aplicação dos recursos, com ênfase no compromisso da gestão em fortalecer todas as regiões do país.

Entre os principais anúncios, estão:

  • R$ 870 milhões para obras na BR-364, via estratégica para o escoamento da produção acreana e para garantir mais segurança aos usuários.
  • R$ 252 milhões para o programa Luz para Todos, que vai levar energia elétrica a 6 mil famílias.
  • R$ 33,5 milhões em obras e melhorias para os campi do Instituto Federal do Acre (Ifac), incluindo a construção de um novo campus em Feijó.
  • Novas creches, escolas e ônibus escolares pelo Novo PAC.
  • Criação de três novos assentamentos, entrega de títulos de propriedade e investimentos do Fundo Amazônia para recuperação ambiental, desenvolvimento sustentável e acesso à água potável.

No vídeo, Lula reforça que o momento é de consolidar os resultados das ações já iniciadas.

“Vamos terminar o nosso mandato com o Brasil muito melhor. Então é apenas uma questão de inteligência, de bom senso, de não se importar com quem governa o estado, mas se importa com quem mora no estado”, afirmou o presidente.

Com a divulgação, o governo busca dar visibilidade às obras e programas que, segundo a gestão, terão impacto direto na infraestrutura, educação, energia e qualidade de vida da população acreana.

Veja o vídeo:

