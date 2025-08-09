Governo Lula divulga vídeo destacando investimentos de R$ 1,1 bilhão no Acre: ‘Coração da Amazônia’

Após a passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seus ministros por Rio Branco, o governo federal publicou um vídeo com imagens do Acre, reforçando o pacote de investimentos que soma aproximadamente R$ 1,1 bilhão para o estado.
A produção traz depoimentos de moradores, cooperativas e produtores rurais que serão diretamente beneficiados pelas ações e detalha a aplicação dos recursos, com ênfase no compromisso da gestão em fortalecer todas as regiões do país.
Entre os principais anúncios, estão:
- R$ 870 milhões para obras na BR-364, via estratégica para o escoamento da produção acreana e para garantir mais segurança aos usuários.
- R$ 252 milhões para o programa Luz para Todos, que vai levar energia elétrica a 6 mil famílias.
- R$ 33,5 milhões em obras e melhorias para os campi do Instituto Federal do Acre (Ifac), incluindo a construção de um novo campus em Feijó.
- Novas creches, escolas e ônibus escolares pelo Novo PAC.
- Criação de três novos assentamentos, entrega de títulos de propriedade e investimentos do Fundo Amazônia para recuperação ambiental, desenvolvimento sustentável e acesso à água potável.
No vídeo, Lula reforça que o momento é de consolidar os resultados das ações já iniciadas.
“Vamos terminar o nosso mandato com o Brasil muito melhor. Então é apenas uma questão de inteligência, de bom senso, de não se importar com quem governa o estado, mas se importa com quem mora no estado”, afirmou o presidente.
Com a divulgação, o governo busca dar visibilidade às obras e programas que, segundo a gestão, terão impacto direto na infraestrutura, educação, energia e qualidade de vida da população acreana.
Veja o vídeo: