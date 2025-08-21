21/08/2025
Universo POP
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões
Bia Miranda: “isso é lixo, a gente arca com a responsabilidade”

Governo Lula entrega cinco unidades móveis de saúde bucal ao Acre; investimento é de R$ 1,8 milhão

No Acre, os cinco veículos deverão atender municípios de menor porte e áreas de difícil acesso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Acre foi contemplado nesta quinta-feira (21) com cinco Unidades Odontológicas Móveis (UOM), entregues pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia em Sorocaba (SP). O investimento no estado é de R$ 1,89 milhão, por meio do Novo PAC Saúde.

As unidades fazem parte do programa Brasil Sorridente, que retomou as entregas após dez anos e prevê atender populações de áreas rurais, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas e regiões de difícil acesso. No total, 400 municípios brasileiros receberam os veículos nesta primeira etapa, que contou também com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Governo Lula entrega cinco unidades móveis de saúde bucal ao Acre/Foto: Reprodução

Equipadas com cadeira odontológica, aparelho de raio-x, gerador de energia, ar-condicionado e instrumentos de alta complexidade, as UOMs funcionam como uma extensão das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os veículos possibilitam desde atendimentos básicos até serviços especializados, como tratamento de canal e a oferta de próteses dentárias.

Segundo o Ministério da Saúde, a frota será renovada a cada cinco anos para garantir a qualidade e a continuidade dos serviços. As equipes de Saúde Bucal (eSB), compostas por dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal, serão responsáveis pelo funcionamento das unidades no Acre.

O objetivo do governo é ampliar o acesso da população à saúde bucal, reduzir desigualdades e reforçar o atendimento em localidades remotas. Até 2026, a previsão é que mais 400 unidades móveis sejam entregues em todo o país, totalizando 800 novos veículos.

No Acre, os cinco veículos deverão atender municípios de menor porte e áreas de difícil acesso, fortalecendo a rede pública de saúde bucal e beneficiando diretamente comunidades que historicamente enfrentam barreiras para acessar o serviço.

Confira a divisão das UOMs por Unidade Federativa

Unidade da Federação (UF)

Quantidades de UOMs

Investimento federal

Acre

5

R$ 1,89 milhão

Alagoas

14

R$ 5,31 milhões

Amapá

5

R$ 1,89 milhão

Amazonas

27

R$ 10,2 milhões

Bahia

54

R$ 20,51 milhões

Ceará

23

R$ 8,73 milhões

Distrito Federal

5

R$ 1,89 milhão

Espírito Santo

5

R$ 1,89 milhão

Goiás

13

R$ 4,93 milhões

Maranhão

39

R$ 14,81 milhões

Mato Grosso

8

R$ 3,03 milhões

Mato Grosso do Sul

6

R$ 2,27 milhões

Minas Gerais

30

R$ 11,39 milhões

Pará

43

R$ 16,33 milhões

Paraíba

12

R$ 4,55 milhões

Paraná

5

R$ 1,89 milhão

Pernambuco

32

R$ 12,15 milhões

Piauí

15

R$ 5,69 milhões

Rio de Janeiro

5

R$ 1,89 milhão

Rio Grande do Norte

10

R$ 3,79 milhões

Rio Grande do Sul

11

R$ 4,17 milhões

Rondônia

5

R$ 1,89 milhão

Roraima

5

R$ 1,89 milhão

Santa Catarina

5

R$ 1,89 milhão

São Paulo

5

R$ 1,89 milhão

Sergipe

8

R$ 3,03 milhões

Tocantins

5

R$ 1,89 milhão

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.