Governo Lula entrega cinco unidades móveis de saúde bucal ao Acre; investimento é de R$ 1,8 milhão

O Acre foi contemplado nesta quinta-feira (21) com cinco Unidades Odontológicas Móveis (UOM), entregues pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia em Sorocaba (SP). O investimento no estado é de R$ 1,89 milhão, por meio do Novo PAC Saúde.

As unidades fazem parte do programa Brasil Sorridente, que retomou as entregas após dez anos e prevê atender populações de áreas rurais, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas e regiões de difícil acesso. No total, 400 municípios brasileiros receberam os veículos nesta primeira etapa, que contou também com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Equipadas com cadeira odontológica, aparelho de raio-x, gerador de energia, ar-condicionado e instrumentos de alta complexidade, as UOMs funcionam como uma extensão das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os veículos possibilitam desde atendimentos básicos até serviços especializados, como tratamento de canal e a oferta de próteses dentárias.

Segundo o Ministério da Saúde, a frota será renovada a cada cinco anos para garantir a qualidade e a continuidade dos serviços. As equipes de Saúde Bucal (eSB), compostas por dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal, serão responsáveis pelo funcionamento das unidades no Acre.

O objetivo do governo é ampliar o acesso da população à saúde bucal, reduzir desigualdades e reforçar o atendimento em localidades remotas. Até 2026, a previsão é que mais 400 unidades móveis sejam entregues em todo o país, totalizando 800 novos veículos.

No Acre, os cinco veículos deverão atender municípios de menor porte e áreas de difícil acesso, fortalecendo a rede pública de saúde bucal e beneficiando diretamente comunidades que historicamente enfrentam barreiras para acessar o serviço.

Confira a divisão das UOMs por Unidade Federativa