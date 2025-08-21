Governo Lula entrega cinco unidades móveis de saúde bucal ao Acre; investimento é de R$ 1,8 milhão

O Acre foi contemplado nesta quinta-feira (21) com cinco Unidades Odontológicas Móveis (UOM), entregues pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia em Sorocaba (SP). O investimento no estado é de R$ 1,89 milhão, por meio do Novo PAC Saúde.
As unidades fazem parte do programa Brasil Sorridente, que retomou as entregas após dez anos e prevê atender populações de áreas rurais, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas e regiões de difícil acesso. No total, 400 municípios brasileiros receberam os veículos nesta primeira etapa, que contou também com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Equipadas com cadeira odontológica, aparelho de raio-x, gerador de energia, ar-condicionado e instrumentos de alta complexidade, as UOMs funcionam como uma extensão das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os veículos possibilitam desde atendimentos básicos até serviços especializados, como tratamento de canal e a oferta de próteses dentárias.
Segundo o Ministério da Saúde, a frota será renovada a cada cinco anos para garantir a qualidade e a continuidade dos serviços. As equipes de Saúde Bucal (eSB), compostas por dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal, serão responsáveis pelo funcionamento das unidades no Acre.
O objetivo do governo é ampliar o acesso da população à saúde bucal, reduzir desigualdades e reforçar o atendimento em localidades remotas. Até 2026, a previsão é que mais 400 unidades móveis sejam entregues em todo o país, totalizando 800 novos veículos.
No Acre, os cinco veículos deverão atender municípios de menor porte e áreas de difícil acesso, fortalecendo a rede pública de saúde bucal e beneficiando diretamente comunidades que historicamente enfrentam barreiras para acessar o serviço.
Confira a divisão das UOMs por Unidade Federativa
|
Unidade da Federação (UF)
|
Quantidades de UOMs
|
Investimento federal
|
Acre
|
5
|
R$ 1,89 milhão
|
Alagoas
|
14
|
R$ 5,31 milhões
|
Amapá
|
5
|
R$ 1,89 milhão
|
Amazonas
|
27
|
R$ 10,2 milhões
|
Bahia
|
54
|
R$ 20,51 milhões
|
Ceará
|
23
|
R$ 8,73 milhões
|
Distrito Federal
|
5
|
R$ 1,89 milhão
|
Espírito Santo
|
5
|
R$ 1,89 milhão
|
Goiás
|
13
|
R$ 4,93 milhões
|
Maranhão
|
39
|
R$ 14,81 milhões
|
Mato Grosso
|
8
|
R$ 3,03 milhões
|
Mato Grosso do Sul
|
6
|
R$ 2,27 milhões
|
Minas Gerais
|
30
|
R$ 11,39 milhões
|
Pará
|
43
|
R$ 16,33 milhões
|
Paraíba
|
12
|
R$ 4,55 milhões
|
Paraná
|
5
|
R$ 1,89 milhão
|
Pernambuco
|
32
|
R$ 12,15 milhões
|
Piauí
|
15
|
R$ 5,69 milhões
|
Rio de Janeiro
|
5
|
R$ 1,89 milhão
|
Rio Grande do Norte
|
10
|
R$ 3,79 milhões
|
Rio Grande do Sul
|
11
|
R$ 4,17 milhões
|
Rondônia
|
5
|
R$ 1,89 milhão
|
Roraima
|
5
|
R$ 1,89 milhão
|
Santa Catarina
|
5
|
R$ 1,89 milhão
|
São Paulo
|
5
|
R$ 1,89 milhão
|
Sergipe
|
8
|
R$ 3,03 milhões
|
Tocantins
|
5
|
R$ 1,89 milhão