Governo prevê mais de 1,1 mil cirurgias eletivas em agosto por meio do Opera Acre

Com foco na ampliação do acesso à saúde e na redução da fila de espera por procedimentos cirúrgicos, o governo do Acre vai realizar 1.171 cirurgias eletivas durante o mês de agosto, por meio do programa Opera Acre. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), tem como objetivo assegurar atendimento humanizado e oportuno aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), tanto na capital quanto no interior do estado.

A previsão para o mês se soma aos resultados acumulados ao longo de 2025: mais de 7 mil cirurgias já foram realizadas até junho. Os procedimentos contemplam especialidades como ginecologia, ortopedia, cirurgia geral, mastologia, plástica reparadora, proctologia, entre outras.

As ações ocorrerão em municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Mâncio Lima, Senador Guiomard, Plácido de Castro e Brasileia, com base em critérios clínicos, estrutura hospitalar disponível e priorização médica e social.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, destacou que o volume de cirurgias é reflexo de uma política pública eficaz, que prioriza a dignidade do cidadão. “Estamos falando de vidas que precisam de alívio, de solução. O Opera Acre é a prova de que o SUS pode funcionar com eficiência e humanidade”, disse.

A coordenadora do programa, Shirley Nascimento, reforça que a meta é avançar com qualidade e compromisso: “Cada cirurgia realizada representa um direito garantido. Nosso trabalho é fazer o SUS chegar onde ele é mais necessário.” Reconhecido nacionalmente como modelo de gestão, o Opera Acre integra o Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF) do Ministério da Saúde.