Governo publica resultado final da seleção para cadastro de estagiários; veja os nomes

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), divulgou nesta terça-feira (5), no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado definitivo do processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para estagiários. O processo foi realizado em parceria com a empresa Lidera Estágios, responsável pelo recrutamento dos candidatos.

O edital Sead/Lidera nº 04/2025 abrange estudantes de níveis médio e superior, com vagas em diversas áreas do conhecimento, incluindo Administração, Direito, Jornalismo, Letras, Sistemas de Informação, Ciências Contábeis, Recursos Humanos, História, Pedagogia, Arquitetura e Urbanismo, Química, Biologia, Geografia, Engenharia Agronômica, Nutrição, Psicologia e Engenharia Civil.

O objetivo da seleção é atender à demanda dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual, oferecendo oportunidades de estágio supervisionado que complementem a formação acadêmica e contribuam para o desenvolvimento profissional dos estudantes.

O resultado final apresenta a lista dos aprovados classificados conforme a pontuação obtida, baseada em critérios como análise curricular e documentação. A convocação dos candidatos será feita conforme a necessidade das instituições participantes.

A Sead ressalta que o cadastro de reserva não assegura convocação imediata, mas possibilita o chamado dos candidatos conforme surgirem vagas durante a validade do processo seletivo.

CONFIRA:

RESULTADO CLASSIFIÇÃO DEFINITIVO EDITAL 012025 SEAD LIDERA ESTÁGIOS