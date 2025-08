Gracyanne Barbosa chora ao contar história tocante dos bastidores de “Arcanjo Renegado”

A quinta temporada da série “Arcanjo Renegado” está sendo gravada com a participação de Gracyanne Barbosa. Ela, que também esteve no elenco da temporada passada, contou em entrevista a Monique Arruda, do portal LeoDias, sobre a experiência que está vivendo. A ex-BBB, musa fitness e influenciadora contou que em breve vai usar suas redes socais para mostra o trabalho como atriz e também o que acontece por trás das câmeras. Ela ainda mencionou a história de mudança de vida de um jovem que a deixou emocionada.

“Tá sendo incrível, tá sendo a 5ª [temporada], já gravei a 4ª [temporada]. Todo dia é um aprendizado porque tô contracenando com atores incríveis e fora que tem a família AfroReggae que faz um trabalho sensacional – que inclusive vou começar a mostrar meu trabalho como atriz e o trabalho por fora das câmeras – porque o AfroReggae resgata vida de pessoas”, iniciou ela.

A famosa continuou: “Todos os dias que to gravando escuto histórias diferentes, talvez as pessoas que estejam aqui não conheçam tanto. Resgatam [a AfroReggae] pessoas que tiveram presas, [pessoas que tiveram] problemas com a justiça, crianças. Ontem eu contracenei com um menino de 18 anos que ficou preso um ano e dois meses porque a família tá no tráfico, ele viu no AfroReggae uma chance pra mudar de vida.”

“Foi muito louco, eu tava recebendo um monte de informação desse turbilhão que acontece na nossa vida e como as pessoas dão valor a isso e esse garoto parou na minha frente e contou uma história que realmente é diferente da nossa realidade e diferente dessa bobeira de você brigou com alguém, você isso, aquilo”, citou.

Emocionada, a celebridade afirmou que o relato do jovem a tocou porque é um assunto que interessa. “Graças a Deus tô ali podendo ouvir essas histórias. Graças a Deus que o Junior, que é do AfroReggae, consegue mudar isso e o que eu quero falar é que isso faz diferença. As outras coisas são tão pequenas perto do que a gente pode fazer pelo próximo.”