Gracyanne Barbosa vai participar do “Dança dos Famosos” 2025

Musa fitness, ex-BBB, dançarina, influenciadora, rainha de bateria e agora, participante do “Dança dos Famosos”! O portal LeoDias te conta, em primeira mão, que Gracyanne Barbosa estará na nova edição da competição de dança do “Domingão com Huck”.

A ex-mulher de Belo se junta aos já confirmados Wanessa Camargo, Álvaro Xaro, Duda Santos e David Junior.

O portal LeoDias também descobriu as participações de Luan Pereira, Manu Bahtidão, Cátia Fonseca, Richarlyson, Juliano Floss, Nicole Bahls, MC Livinho e Rodrigo Faro.

A atração dominical da Globo já estreia neste domingo (3/8) e promete chacoalhar a internet com outros nomes de peso.