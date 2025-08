Gracyanne Barbosa volta à União da Ilha e confessa: “O samba tem poder de cura”

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi coroada rainha de bateria da União da Ilha, na noite do último sábado (2/8), e foi ovacionada na quadra da agremiação do Rio de Janeiro. A famosa, que volta ao posto que ocupou entre 2018 e 2020, fala da emoção do retorno à escola carioca, em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias.

“Estou voltando para casa, estou muito, muito feliz. Gente, sério, estou completamente emocionada, arrepiada. A União da Ilha é uma escola que faz parte da minha história, faz parte da minha vida. É um lugar que eu me sinto em casa, realmente”, confessa a famosa.

Gracyanne Barbosa foi coroada rainha de bateria Daniel Pinheiro/Brazil News Gracyanne Barbosa foi coroada rainha de bateria Daniel Pinheiro/Brazil News Gracyanne Barbosa foi coroada rainha de bateria Daniel Pinheiro/Brazil News Gracyanne Barbosa Foto: Mari Araújo Gracyanne Barbosa Foto: Mari Araújo

Ela conta que mesmo distante da União da Ilha por cinco anos, manteve contato com muita gente da comunidade. “Com a bateria, com o mestre Marcelo (…) E quando fui convidada, soube que foi feita uma pesquisa na escola e em toda a comunidade insulana, e meu nome foi superindicado, 100%, e me convidaram para voltar por isso. Então, é muito emocionante saber que existe essa troca, esse amor. E com certeza, vou retribuir todo o respeito, todo o carinho e toda essa energia que eles transmitem para mim”, afirma.

Animada, Gracyanne enaltece ainda mais a União da Ilha. “É realmente uma escola que leva alegria, que é conhecida por isso mesmo. Os ensaios – gente, sério, todo mundo que puder vir, venha ao ensaio da União da Ilha —. O ensaio de rua também é muita alegria, energia, é uma escola muito família. Por isso, também estou fazendo uma campanha para trazer sempre um fã comigo”, revela.

Na noite do sábado, a beldade levou mais de 40 fãs à quadra da escola: “Porque hoje é um dia especial e são pessoas que me acompanham há muito tempo. Mas todo ensaio vou trazer alguém porque eu quero que todo mundo que me ama também tenha um pouquinho desse sentimento de sentir como que é estar numa escola tão incrível como a União da Ilha”.

“A Sapucaí é a minha casa”

Gracyanne confessa o que a fez voltar para a agremiação. “O amor pela União da Ilha e amor pelo Carnaval. Acho que a Sapucaí realmente é a minha casa. E acho que estou voltando no momento certo. É um momento que estou me refazendo, me curando, e não tem nada melhor do que o Carnaval, do que o samba, para mostrar esse afeto, esse amor”, se declara.

“O samba tem o poder de cura, de união, acho que representa tantas coisas, e eu estou nesse momento que é ideal para estar aqui”, completa ela, falando um pouquinho sobre a fantasia. “Ainda não sei nada de fantasia. Eu sou uma pessoa que respeita muito o desenho do carnavalesco, acho importante. Eu já vim superousada, como vim já tampada. Eu acho que o importante mesmo é estar ali em comunhão com a bateria, em comunhão com a escola. Então, o que o carnavalesco determinar é o que eu virei vestindo”, finaliza.