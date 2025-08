Gracyanne rebate críticas por seguir no Carnaval após virar evangélica

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi coroada como rainha de bateria da escola de samba União da Ilha do Governador numa festa cheia de energia neste sábado (2/8). A famosa confirmou que vai desfilar tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo no Carnaval 2026 e aproveitou a oportunidade para rebater críticas por seguir nos festejos após sua conversão.

Leia também

Amor pelo Carnaval

Em maio, a famosa confirmou em suas redes sociais que está frequentando uma igreja evangélica e que iniciou sua conversão antes mesmo de entrar no BBB25. O templo que ela tem frequentado é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, localizado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

Nas redes, a influenciadora foi alvo de críticas por seguir desfilando no Carnaval após sua conversão. Em entrevista à coluna Fabia Oliveira, ela afirmou que não vê problemas em ser evangélica e continuar como rainha de bateria.

“O carnaval é meu primeiro amor, onde me sinto em casa, e continuarei me sentindo em casa”, disparou Gracyanne. “Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, sou cristã, e sim, estou em um momento de transformação. Me sinto completamente preenchida pelo amor de Deus, mas isso não interfere no amor que sinto pelo carnaval”, completou.

Retorno à União da Ilha

Gracyanne Barbosa será rainha de bateria da escola de samba União da Ilha em 2026. Ela já desfilou pela agremiação em anos anteriores e falou de como é retornar para a quadra.

“Voltar para a União da Ilha é sempre uma felicidade, um lugar que me sinto em casa. É uma comunidade que me abraçou com muito carinho, mesmo quando eu me mantive longe recebi esse carinho, me sentindo parte da comunidade. Tudo que eu puder fazer e estiver ao meu alcance, eu vou fazer”, celebrou a musa.

A cerimônia de coroação foi conduzida por David Brazil, uma representante da ala das baianas e uma integrante da velha guarda, simbolizando a união entre tradição e afeto.